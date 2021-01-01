Елена Зеленская рассказала, поедет ли ее дочь учиться за границу

Первая леди Украины Елена Зеленская рассказала о планах на будущее своей дочери.

Елена Зеленская instagram.com/olenazelenska_official

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В недавнем интервью Елена Зеленская рассказала о 16-летней дочери, которая готовится к выпуску со школы. По ее словам, девочка каждый день меняет профессию, поэтому родители ей предоставили возможность определиться с выбором до конца мая. Также Елена отметила, что дочь Александра планирует остаться учиться в Украине.

«В Украине. Все поедут, а мы останемся», –отметила супруга президента.

Елена Зеленская не скрывает, что большинство одноклассников дочери поедут учиться за границу.

«Дети имеют возможности, их родители имеют возможности...», – добавила Зеленская.

Первая леди Украины призналась, что дочь Александра не может смириться с новой «работой» папы». Она часто упрекает родителей в том, что не выбирала себе такую жизнь и не хочет всего этого.

Отметим, что Александра Зеленская учится в 11 классе киевской элитной «Новопечерской школы», где стоимость обучения колеблется от 10 до 12 тысяч долларов в год.

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