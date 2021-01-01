«Друзья» возвращаются: Дата премьеры и первый тизер нового эпизода

Узнайте, когда выйдет новая серия популярного американского ситкома «Друзья».

В конце февраля 2020 года в Сети появилась информация о том, что стриминговый сервис HBO Max снимет 60-минутный спецвыпуск культового сериала «Друзья».

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Позже исполнители главных ролей Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт Леблан, Мэтью Перри и Дэвид Швиммер подтвердили слухи. Сначала планировалось, что новая серия выйдет в мае 2020 года. Однако из-за коронавируса съемки отложили.

Но на днях на официальной странице HBO Max в Инстаграм появился первый тизер предстоящего эпизода. В коротком ролике запечатлена прогулка главных героев сериала по вечернему городу. В описании к видео отмечается, что работа над спецвыпуском «Друзей» уже завершена. Новая серия выйдет в конце этого месяца – 27 мая.

«Прошло 17 лет, но ваши Друзья вернулись. Смотрите «Воссоединение друзей» 27 мая только на канале HBO Max», - говорится в анонсе.

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