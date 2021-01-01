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«Евровидение 2021»: Солистка Go_A сообщила результат теста на COVID-19

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Узнайте, смогут ли представители Украины принять участие в песенном конкурсе.
«Евровидение 2021»: Солистка Go_A сообщила результат теста на COVID-19
«Евровидение 2021»: Солистка Go_A сообщила результат теста на COVID-19
instagram.com/go_a_band

В среду, 12 мая, стало известно, что вокалистка украинской группы Go_A, которая в этом году представляет нашу страну на «Евровидении», заболела. Екатерина Павленко пришлось сдать тест на коронавирус и пропустить вторую репетицию.

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На следующий день артистка сообщила, что подготовка коллектива к конкурсу продолжается так, как она получила негативный результат на C0VID-19. Екатерина опубликовала в Инстаграм-Сторис видео, где она от радости прыгает на кровати в гостиничном номере под конкурсную песню «Shum». Затем девушка кричит «Yes, I am free» и выбегает в маске со своей комнаты, чтобы поделиться новостью с другими участниками группы.

Солистка Go_A сообщила результат теста на COVID-19
Солистка Go_A сообщила результат теста на COVID-19
Скриншот

Напомним, что на второй репетиции Екатерину заменила статистка из Нидерландов Эмми ван Стей. Отсутствие солистки не помешало Go_A подняться еще на одну строчку в прогнозе букмекеров. Сейчас украинцы находятся на 8 месте.

Первая репетиция Go_A на «Евровидении 2021» в Роттердаме:

Вторая репетиция Go_A без Екатерины Павленко:

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Теги: Евровидение, Go_A, Екатерина Павленко, тест на коронавирус, песенный конкурс Евровидение, Украина на Евровидении
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Источник: Ivonа bigmir)net

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