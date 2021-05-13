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Христина Соловий сняла клип по мотивам «Лесной песни»

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Украинская певица сыграла роль мавки в новом клипе на трек «Втікала».
Христина Соловий сняла клип по мотивам «Лесной песни»
Христина Соловий сняла клип по мотивам «Лесной песни»
instagram.com/soloviyka

Известная украинская исполнительница Христина Соловий выпустила новую видеоработу. В четверг, 13 мая, артистка на своем ютуб-канале презентовала клип на композицию «Втікала».

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Свежий ролик Соловий был снят по мотивам драмы-феерии украинской поэтессы Леси Украинки. Клип начинается с цитаты Мавки: «Ну як таки, щоб воля та пропала? Се так колись і вітер пропаде!».

«Сюжет клипа рассказывает о героине, которая является создателем. Она переживает момент божественного опыта творчества. Кажется, что она в состоянии покоя, но внутри нее кипят страсти. Она нацелена на свои фантазии и проживает сказочную жизнь Мавки в Древнем лесу. Пространство «Древнего леса» в клипе является образом общества, той угрожающим неуютным средой, что навязывает свою волю и мироустройство, знает как правильно», - говорится в описании к ролику.

Кроме Мавки, в клипе на трек «Втікала» появляется Перелесник, который является олицетворением токсичности общества. Он пытается контролировать Мавку. Но главная героиня убегает в «цивилизацию» и доказывает, что все правила о судьбе - условные.

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Теги: Христина Соловий, Леся Украинка, новый клип
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Источник: ivonа bigmir)net

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pусский  (аноним)  13.05.2021, 20:07
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