YUNA-2021: полный список победителей музыкальной премии

Узнайте, кто из артистов стали триумфаторами десятой юбилейной церемонии Национальной музыкальной премии YUNA.

Читай также: Андрея Данилко обвинили в гастролях в Сочи: комментарий артиста

12 мая в киевском Дворце «Украина» состоялась десятая юбилейная церемония Национальной музыкальной премии YUNA. Это было долгожданное музыкальное событие, собравшее десятки передовых представителей украинской сцены, а лучшие из артистов-номинантов YUNA 2021 в этот вечер получили свои статуэтки за победу в 17 номинациях.

ПОБЕДИТЕЛИ YUNA 2021:

Лучшая исполнительница: alyona alyona

Лучший исполнитель: MONATIK

Лучшая поп-группа: TVORCHI

Лучшая рок-группа: The HARDKISS

Открытие года: Lida Lee

Лучший видеоклип: ТНМК – “Історія України за 5 Хвилин“

Лучший альбом: TVORCHI - «13 Waves»

Лучшая песня: Артем Пивоваров - Дежавю

Лучшая песня на другом языке: VERKA SERDUCHKA - «MAKE IT RAIN CHAMPAGNE»

Лучший электронный хит: TVORCHI - «BONFIRE»

Лучший хип-хоп-хит: alyona alyona & KALUSH - «Гори»

Другой формат: ДахаБраха

Лучший дуэт / коллаборация Юлия Санина и Тина Кароль - «Вільна»

Лучший эстрадный хит: Олег Кензов - «По кайфу»

Лучшее концертное шоу: The HARDKISS - The HARDKISS. акустика

Лучшая песня к фильму Юлия Санина & Тина Кароль - «Вільна» (фильм «Віддана»)

Лучший менеджмент артиста: Егор Кирьянов - The HARDKISS и Ирина Монатик, MONATIK Corporation - MONATIK

Читай также: ТОП-10 двойников знаменитостей

Кроме того, оргкомитет премии вручил специальные награды. Статуэтку «За особые достижения в музыке», которая уже стала традиционной для YUNA, получила Тина Кароль. Также организаторы выделили музыкальные проекты, которые артисты создали за карантинный 2020 год. За онлайн-мюзикл «РИТМ» наградили MONATIK, за уникальный формат вертикального концерта в киевском отеле Bratislava - группа Green Grey, по стадионный онлайн-концерт на НСК «Олимпийский» - команду Олега Винника, за серию автомобильных концертов - группу БЕZ ОБМЕЖЕНЬ, за серию онлайн-концертов с дополненной реальностью - компанию MOZGI Entertainment.

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.