Несменный судья «МастерШефа» официально стал украинцем.

Известный кулинарный эксперт, ресторатор, ведущий и судья проекта «МастерШеф» Эктор Хименес-Браво, который родом из Колумбии, официально стал гражданином Украины. Об этом он сообщил 7 мая на своей странице в Инстаграм.

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Эктор обнародовал снимок, где демонстрирует на камеру украинский паспорт в виде ID-карты. По словам телезвезды, в получении гражданства ему помогло Министерство культуры и информационной политики.

«Тепер офіційно я українець. Міністерство культури видало указ, щоб я отримав постійне місце помешкання! Не передати словами, який я щасливий, адже мало хто спромогається такої великої честі!», - написал Хименес-Браво.

Эктор Хименес-Браво получил украинский паспорт instagram.com/hectorjimenezbravo

Отметим, что знаменитый шеф-повар работает на украинском телевидении с 2009 года.

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