Евровидение 2021: клип Go_A вошел в десятку лучших видео

Клип представителя Украины на Евровидении-2021- группы Go_A - вошел в ТОП-10 самых популярных видео.

Группа Go_A instagram.com/go_a_band

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Организаторы конкурса Евровидение-2021 ежемесячно делают обзор самых популярных видео на официальном Youtube-канале. Клип на песню Shum группы Go_A стал одним из самых просматриваемых. На данный момент клип просмотрело 3,2 миллиона пользователей. Более того, группа Go_A стала одним из пяти самых популярных участников за всю историю конкурса.

В рейтинге учитывают просмотры видео выступлений на Евровидении прошлых лет и клипов участников, чтобы определить самые просматриваемые песни.

Среди нынешних участников песенного конкурса в рейтинг попали представительница Мальты певица Destiny, представитель Сербии группа Hurricane, представительница Азербайджана певица Efendi.

Напомним, что полуфиналы Евровидения-2021 состоятся 18 и 20 мая, а финал – 22 мая.

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