Сергей Бабкин отправился в Австрию для третьей операции на глазах

Украинский музыкант Сергей Бабкин со своей женой Снежаной отправился в Вену, чтобы сделать завершающую операцию на глазах.

Сергей Бабкин instagram.com/babkin_official

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Популярный исполнитель Сергей Бабкин на своей странице в Инстаграм опубликовал фото, где позирует в защитной маске в аэропорту «Борисполь». У артиста обнаружили редкое заболевание глаз, поэтому он вынужден в третий раз подвергаться хирургическому вмешательству. Поскольку в Украине невозможно вылечить редкую болезнь, Сергей отправился в частную клинику в Австрии.

«Чудо, что сегодня мы со Снежаной летим в третий раз. Врач сказал, что третья терапия обязательно необходима, даже не обсуждается. Лично я в этом случае четко слышу: «Бог любит троиц».

Как на днях сказала одна моя хорошая знакомая: «А сейчас летишь делать третий глаз?». Да, именно так. Полетели», – высказался артист.

Супруга Сергея Бабкина говорила, что, по мнению украинских врачей, причиной ухудшения зрения стала инфекция в почках. А врач, который оперировал артиста в Вене, предположил, что зрение могло ухудшиться из-за старой травмы.

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