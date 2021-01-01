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Дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса выходит замуж

Младшая дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса Таллула поделилась с подписчиками радостной новостью.

Таллула Уиллис
Таллула Уиллис
instagram.com/buuski

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Актриса Таллула Уиллис объявила о своей помолвке с 31-летним артистом и режиссером Диллоном Бассом. На своей странице в Инстаграм знаменитость опубликовала трогательные фото, на которых возлюбленный встает перед ней на одной колено и просит ее руки. Признание в любви состоялось во дворе дома.

Под публикацией артистка написала так:

«С абсолютной уверенностью».

Также Таллула поделилась коротким видеороликом, где продемонстрировала помолвочное кольцо с крупным сверкающим камнем.

«Руки все еще трясутся. Я невеста!», - подписала ролик девушка.

Напомним, что после развода родители Таллулы Деми Мур и Брюс Уиллис остались в прекрасных отношениях. Более того, они часто проводят время с тремя дочерями, и в прошлом году сидели на карантине в одном доме.

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Теги: Таллула Уиллис, помолвка звезд, новости, фото, инстаграм
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Источник: ivonа bigmir)net

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