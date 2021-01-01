Три дня с Дмитрием Комаровым

Накануне выхода новой тревел-прогаммы «Мандруй Україною з Дмитром Комаровим», которая стартует 9 мая в 10.50 на «1+1», культовый украинский путешественник Дима Комаров пригласил коллег из ведущих украинских СМИ в необычное путешествие.

Три дня тура журналисты ходили, ездили и даже летали по Карпатам и над Карпатами, а гидом в столь необычном мероприятии выступил сам Дмитрий Комаров и его бессменный спутник, Александр Дмитриев.

День 1. Сыроварни под снегом на далеких полонинах

Чтобы увидеть, почувствовать и проникнуться настоящей Украиной, а не красивыми картинками из рекламных буклетов, начинать нужно с поезда. Киев-Ивано-Франковск – достойный состав «Укрзализнці» с комфортными вагонами нового образца. Поскольку поезд прибывает около 8 утра, вполне можно выспаться и полтора часа дороги до центра украинских Карпат – поселку Верховина – по отремонтированной дороге среди гор пролетят незаметно. В центре поселка чудный отель Верховель, на пороге которого журналистов встречали гостеприимные гуцулы местными наливками.

Больше о жизни гуцулов 9 мая на 1+1

Верховина – центр гуцульской культуры и именно отсюда начинается большинство туристических маршрутов в горы – на Говерлу и Черногорский хребет.

Почувствовать себя туристами достаточно просто – нужно нанять «местное такси», которому по силам горные дороги, и отправиться на полонину. В нашем случае это был «прокачанный» Газ 66, на колеса которого перед подъемом на полонину надели настоящие цепи. Несмотря на «большое строительство», дороги в Карпатах существуют только регионального значения. В горах это скорее тропы и рытвины, по которым либо пешком, либо на джипе. Но жители Карпат привыкли – то, что выглядит как бездорожье для них – обычная дорога между селами. Дорога на полонину заняла 2 часа, пешком стоит рассчитывать на 7-8 часов, по словам местных.

«Я хочу возродить классическую журналистику, репортажи «с полей» и когда эмоции «живые», а не виртуальные» - пояснял Дима коллегам.

На единицах карпатских полонин (сугубо карпатское понятие, которое обозначает большой луг на склоне горы для выпаса скота) сохранились аутентичные сыроварни (ватерни) – срубы-домики, внутри которых делают три вида сыра – будз, вурду и брынзу. Будз – это, кстати, и есть брынза, но на ранних этапах производства. Открываются сыроварни с середины мая и огонь в них не затухает до середины сентября. В это время ватаги – сыровары – выпасают скот, который им отдают «газды» - хозяева скота.

«В моей семье 2 коровы и одна молодая телочка, корову и телочку я отдаю на полянину» – рассказывает Микола, местный музыкант, который для нас нес свою трехметровую трембиту на гору.

«Белое золото Карпат» сейчас варят в 80 сыроварнях по всей территории Украины, в то время, как еще в прошлом столетии их было более 200. В соседней Румынии сыроварен тысячи и их поддерживает государство» - рассказывает местный гид Юрий Соломченко.

Так выглядит сыроварня

В среднем за сезон одна сыроварня производит до 4 тонн сыра, из которых около 600 кг брынзы. Цена брынзы примерно от 120 до 170 грн/кг в зависимости от вида. А по вкусу сыр из молока пасущихся на чистых полонинах Карпат в разы лучше популярных европейских марок. «Наша брынза получила статус торговой марки и это сугубо наш, гуцульский запатентованный продукт» - с гордостью рассказывает ватаг Василь, помешивая будущий сыр в огромном чане на открытом огне на полу сруба.

«Сыроварни – это основа туризма Карпат, их важно сохранить, не дать им исчезнуть. Именно такие, настоящие, действующие», - поясняет ведущий «Мандруй Україною…», - и так важно, чтобы этот туризм возродился. Чтобы мы ездили не в швейцарские Альпы или французские Пиренеи, а в наши живописные Карпаты, для меня – место силы».

В сыроварнях можно не только полакомиться сыром, но и провести несколько незабываемых дней – радушные ватаги дадут кров, расскажут увлекательные истории про медведей, мольфаров и молнии, и напоят вкуснейшим чаем из местных трав. Ценители экотуризма, заблудившиеся путники и отчаянные дауншифтеры познают здесь дзен.

Сыровары варят вурду

Вечер первого дня закончился знакомством с удивительными ребятами – волонтерами Карпат, создателями сайта verkhovyna.life, где можно узнать все о Карпатах – туры, цены, гиды, мероприятия. Все, чем живут, дышат и о чем мечтают украинские Карпаты. И именно Руслан Бойчук – со основатель сайта научил нас главному гуцульскому приветствию: ЙО!

День 2. Гуцул 21 века, медовый виски и музей мольфаров

Вдохновленные живописными видами карпатских полонин и более чем аскетичным интерьером сыроварен высоко в горах, второй день с Димой Комаровым мы ожидали не менее экстремальным. Однако, Дима показал нам другую сторону Карпат – стильные современные «инста-домики» с идеально ухоженными двориками и фантастическими видами на горы сквозь панорамные окна. Юрий Соломченко – местный гид, который знает все про грибы и горы, поможет в решении любого вопроса и познакомит с главными гуцулами Карпат, радушно пригласил всю «свиту» Димы Комарова (18 человек) на завтрак с видом на горы.

«В нашем районе много дачников из Киева, Харькова, Одессы, Львова – рассказывает о соседях Юра. – Чистый воздух, живописные виды, экологически чистые продукты и всевозможные активности – от рафтинга до хайкинга - можно привлекают к нам людей со всей Украины».

За экологичность гор борется местная активистка Янина Лучейко, которую знают в Карпатах даже школьники.

Сытые и сделавшие сотни инста-фоток у Юры в гостях, по пути к следующему радушному гуцулу мы заглянули к легендарному торговцу минеральной водой – Ивану Васильевичу Крамару, который торгует газировкой (как в Союзе) с 1953 года.

Легенда Верховины - Иван Васильевич Крамар

Стакан газированной воды с сиропом из раритетного агрегата обойдется в 7 грн. Подробности его удивительной истории смотрите 9 мая на канале 1+1 в программе «Мандруй Україною…».

Пан Петро – пчеловод – наш следующий гостеприимный хозяин, который угощал журналистов карпатским медом, кулешом, медовым виски и даже предлагал выспаться на пчелах. В 52 ульях Петра живут порядка 800 000 пчел-«карпаток».

«Эта порода выносливая, неприхотливая и обладает самым длинным хоботком 7,2 мм, что позволяет ей собирать нектар из самых разных растений, - рассказывает пчеловод. – У нее маленькое тельце и она очень миролюбива».

А вот насколько она «нежная» Дима Комаров испробовал на себе, мужественно подставив руку для укусов. «Совсем не больно, наверное, они сонные еще», - резюмировал ведущий. Насколько они могут быть «злыми» - можно будет увидеть в новой программе.

Первый медовый урожай

Кроме меда и виски, здесь можно насладиться и сном на ульях – под отдельно стоящим домиком размещены ульи: буквально под полом пчелы живут своей жизнью, а энергия от улика, жужжание пчел обладает целебными свойствами. Обойдется такое лечение в 100 грн/час, а сеанс рекомендован не более 2х часов за раз и до 6 часов в день.

Прежде чем остановиться на ужин в уютной гуцульской колыбе Бабай, мы заглянули в Карпатский музей магии, где собраны артефакты самых известных мольфаров региона.

Магические атрибуты

История жизни каждого колдуна удивительна и полна необъяснимых фактов, предметы их быта обладают магической энергией, а сам музей наполнен портретами с живыми глазами колдунов и колдуний, банками со змеями – тотемными животными магов и загадочными предметами, такими как «грозовые камни», «осиновый крест» или трость колдуна. Подробности о мольфарах – в «Мандруй Україною» 9 мая, на канале 1+1.

День 3. Небо над Карпатами и 6000 писанок

Полеты над Карпатами журналисты ждали с особым трепетом, ведь мы смогли не только увидеть горы с высоты птичьего полета, но и посидеть за штурвалом, а кому-то повезло даже пилотировать стальную птицу, испытать на себе знаменитый трюк «бочка» - оборот самолета вокруг своей оси на 360градусов, но главное – познакомится с легендой малой авиации Украины – Игорем Табанюком.

Игорь Табанюк - легенда украинской авиации

«Мы с Димой на этом самолете поставили рекорд Украины, облетев за трое суток 33 аэропорта страны» - рассказывает летчик. Видно, что Дима Комаров и Игорь Табанюк если не лучшие друзья, то очень близкие приятели, а небольшой четырехместный самолет Игоря – его «небесный дом».

Семья Табанюков – Игорь и его супруга Оксана гостеприимные, открытые и доброжелательные хозяева небольшого аэродрома в самом центре Карпат – Коломые. Впрочем, в Коломые есть и еще одна достопримечательность – музей Пысанка, который входит в 7 чудес Украины. В экспозиции музея более 6000 пысанок из разных уголков нашей страны, а еще 12 000 хранится в архивах.

Как и каждый карпатский вечер, этот закончился в аутентичной колыбе с настоящим гуцульским меню.

Яркие, эмоциональные, интересные, порой экстремальные Карпаты открыты для всех, а не только журналистов. И начинают они с авторской программы Дмитрия Комарова «Мандруй Украиной» 9 мая в 10.50 на канале 1+1.

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