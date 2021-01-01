Оля Полякова призналась, что Меладзе предлагал ей интим
Известная певица Оля Полякова сделала громкое заявление, сообщив, что продюсер Константин Меладзе предлагал ей интим за продвижение карьеры.
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Данное заявление Полякова опубликовала на своей странице в Instagram. Таким признанием Оля решила поддержать Ани Лорак, которая недавно также рассказала о харассменте со стороны Меладзе в одном из откровенных интервью.
“Я хочу заявить, что я верю Ани Лорак и думаю, что она говорит правду, потому что я сама получала такое предложение от этого же человека. Может, это повезло только нам, или не повезло, с Ани получить такое предложение ... Мы об этом никогда не узнаем, потому что об этом принято молчать “, - заявила Полякова.
Она также призвала Ани Лорак “не оправдываться ни перед кем“: “Правда должна звучать, потому что, замалчивая, - мы поощряем такое поведение мужчин“, - резюмировала певица.
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