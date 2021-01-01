«Мир наизнанку»: Дмитрий Комаров сразится с «пакистанским Халком»

В новом выпуске ведущий «Мира наизнанку» Дмитрий Комаров раскроет правду о пакистанце, который утверждает, что весит 430 килограммов.

В новом выпуске «Мира наизнанку», который выйдет уже завтра, в субботу 1 мая в 18.20 на «1+1», Дмитрий Комаров познакомит зрителей с древним боевым искусством «кушти». В чем секрет пакистанцев, овладевших боевым искусством и почитаемых как полубогов, Дмитрий узнает, сразившись с чемпионом страны.

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В городе Лахор команда «Мира наизнанку» отправилась в небольшую закрытую школу традиционных боевых искусств – кушти. Этому виду единоборства уже полторы тысячи лет. Раньше в Пакистане и Индии это был суперпопулярный спорт, а соревнования собирали целые стадионы. Борьба очень зрелищная, проходит в грязи, на земляном поле. Борцы на тренировках таскают бревна по 100 кг и больше, камни, поднимают друг друга. Почему этот спорт умирает? Сегодня в Пакистане осталось всего несколько небольших закрытых школ, где все еще хранят знания кушти и воспитывают пакистанских супергероев.

«Мир наизнанку» в Пакистане Пресс-служба 1+1

Телеведущий по традиции испытает все на себе – пройдет полный цикл тренировки, будет таскать гигантские бревна и сражаться с чемпионами.

Но главный эксклюзив выпуска - Дмитрий Комаров вернется к «пакистанскому Халку» Хан Бабе, который стал героем прошлой программы. Этот мужчина утверждает, что весит 430 килограммов. Но многие говорят, что это обман, а его огромные формы – лишь спрятанный под одеждой костюм. Узнать правду не дает обилие охраны – местную звезду охраняет целый батальон спецназа и полиции.

«Мир наизнанку» в Пакистане Пресс-служба 1+1

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Телеведущий, чтобы узнать правду, организовал целую спецоперацию: пригласил в Пакистан руководителя национального реестра рекордов Украины, приехал второй оператор, помогали другие журналисты и путешественники. Мир наизнанку попытается сделать то, что не удавалось еще никому – вывести знаменитого Хан Бабу на чистую воду и узнать, правдив ли этот феномен, и человек весом 430 килограммов с легкостью передвигается, или это обман. Съемка была опасной, потому что проходила на границе с Афганистаном, в очень неспокойном регионе. А знаменитость постоянно находится в сопровождении большого количества вооруженной охраны. Любая ошибка для иностранца в этой стране может стоить очень дорого. Дмитрий Комаров, чтобы узнать правду, предложил Хан Бабе возможность установить мировой рекорд и доказать свою силу и вес.

«Мир наизнанку» в Пакистане Пресс-служба 1+1

Чем закичится спецоперация Дмития Комарова и кто победит в поединке с чемпионом Пакистана по борьбе кушти, - смотрите в новом выпуске «Мира наизнанку» завтра, в субботу 1 мая в 18.20 на «1+1».

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