Рассекречена главная интрига – имя новой «Холостячки», которая будет строить свою любовь этой осенью на телеканале СТБ.

Холостячка-2: известно имя главной героини шоу instagram.com/holostyakstb

Читай также: Дочь Уилла Смита сделала каминг-аут

Телеканал СТБ сообщил, что новой украинской «Холостячкой» стала певица Злата Огневич. По словам знаменитости, тот факт, что она артистка, очень усложняет ее отношения с мужчинами. 35-летняя Злата Огневич мечтает о крепкой семье и надеется, что на шоу она встретит свою судьбу:

«Я всегда честно предупреждала, что могу пропадать на съемках и гастролях. И в начале отношений мужчина это принимал. Но со временем, к сожалению, появлялись ревность к моей работе и требование сделать выбор. Мой путь к себе начался год назад после болезненного разрыва отношений, которые я считала идеальными. Я очень хочу семью, но люди не должны растворяться только в отношениях. Для меня важно совместное развитие в паре, когда и у мужчины, и у женщины есть свое дело, в которое они вовлечены всей душой. Поэтому я иду на «Холостячку», чтобы встретить мужчину своей мечты», – делится Злата Огневич в интервью СТБ.

Также звезда отметила, что в мужчинах ее привлекают интеллект и чувство юмора. Для нее важно, чтобы у будущего избранника на первом месте были семейные ценности, и, чтобы он принимал ее профессиональное развитие.

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram. ​