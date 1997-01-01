Дочь Уилла Смита сделала каминг-аут

Дочь американского актера Уилла Смита шокировала откровенным заявлением.

Уилл Смит и его дочь gettyimages.com

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В шоу своей мамы Джады Пинкетт-Смит, 20-летняя Уиллоу совершила каминг-аут, отметив, что она полиаморна. По словам знаменитости, она может встречаться с более чем одним партнером. Уиллоу призналась, что полиаморные отношения являются для нее комфортными, поскольку исключают измены, в отличие от моногамных.

«Я чувствую, что главная основа полиамории — это свобода создавать индивидуальный стиль отношений, а не просто переходить к моногамии, потому что все вокруг вас считают это правильным», - поделилась актриса.

Стоит отметить, что в момент откровений, рядом с Уиллоу были мама и бабушка. Если мама поддержала свою дочь, то бабушка не смогла скрыть своего удивления.

Также дочь Уилла Смита рассказала, что среди своих друзей она единственная является полиаморной, но имеет меньше половых партнеров, чем они.

Уиллоу Смит gettyimages.com

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