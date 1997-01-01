Обсуждают котиков: стало известно, чем заняты нардепы в Верховной Раде

Во время принятия важного закона для завершения земельной реформы, нардеп обсуждал котиков.

Верховная Рада Новини.Live

Читай также: Пасха и коронавирус: пойдут ли украинцы на службу в церковь

По данным телеграм-канала Новини.LIVE, нардеп Николай Кириченко во время голосования погрузился в обсуждение кошек экзотической породы – абиссинской. Более того, собственный корреспондент KYIV.LIVE запечатлел переписку политика.

«Вчера Верховная Рада приняла важный закон для завершения земельной реформы, - говорится в сообщении телеграм-канала. - Проект №2194 предусматривает, что право распоряжаться землями за пределами населенных пунктов получат органы местного самоуправления через механизм аукционов. Также закон облегчает приобретение земли для иностранцев».

Судя по всему, котики оказались важнее законотворческой деятельности, ведь пока одни голосуют за землю, другие – обсуждают котиков.

Переписка нардепа Николая Кириченко Новини.Live

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram. ​