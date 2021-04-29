«Мандруй Україною»: Дмитрий Комаров устроил мини-экспедицию для журналистов

Дмитрий Комаров стал гидом по самым колоритным местам Карпат в рамках презентации «Мандруй Україною з Дмитром Комаровим».

Ведущий нового проекта «Мандруй Україною з Дмитром Комаровим», премьера которого состоится уже 9 мая на «1+1» в 10.50, на прошлых выходных лично провел экскурсию для журналистов по местам съемки программы.

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В уникальном трехдневной экспедиции в Карпатах Комаров показал коллегам из СМИ, как и где снимался новый проект, а также познакомил с героями шоу. Но самое главное – журналисты разных изданий смогли увидеть нашу страну глазами Дмитрия Комарова, понять, как снимается программа, и лично пережить эмоции, которые уже скоро будут ощущать туристы, путешествуя по стопам телеведущего. Они смогли открыть для себя Украину и ее красоту с разных сторон. Убедиться, что наша страна бывает экзотической, романтичной, экстремальной, вкусной, целебной и мистической.

Путешествие началось из Киева, где большая группа журналистов вместе с ведущим выехали на поезде в столицу Гуцульщины - Верховину.

«Верховина – одно из самых оптимальных направлений для тех туристов, которые хотят ощутить весь колорит Карпат. Здесь компактно расположены главные туристические магниты нашего горного региона», - говорит Дмитрий.

В этом колоритном поселке городского типа Дмитрий Комаров устроил для журналистов настоящее приключение. Чтобы познакомить с традициями региона и показать древнюю и уже исчезающую профессию сыроваров, гости тура отправились в горы. Высоко на полонинах в деревянных домах гуцулы варят сыр по древним рецептам, которые не менялись тысячи лет. Они проводят в сыроварнях по несколько месяцев в теплое время года и варят уникальные буц, вурду и делают брынзу. Дорога к сыроварне уже стала приключением, поскольку сейчас добраться туда можно только на большом ГАЗ-66 с цепями на колесах. Хотя здесь это – обычная дорога между селами, а не бездорожье. Летом местные жители перемещаются по ней даже на легковых машинах.

Кроме того, в Верховине Дмитрий познакомил журналистов с уникальными героями будущих программ, которые уже стали его друзьями. Например, Иван Васильевич с 1953 года продает минеральную воду и ситро, вкус которого – точно как в детстве. Его киоск – настоящая достопримечательность. Он переносит посетителя на 30, а то и все 50 лет в прошлое. Вдохновил Ивана Васильевича на создание этого ларька фильм «Кавказская пленница», и он в свои 85 лет продолжает продавать газировку с сиропом, став легендой и символом Верховины.

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Познакомились журналисты и с пчеловодом Петром, который играет на волынке и еще 9 музыкальных инструментах, сам производит уникальный пчелиный виски и знает все о целебных свойствах меда. Кроме того, он практикует и предлагает посетителям «сон на ульях» - необычную процедуру, целебный эффект которой создает вибрация от жужжания пчел. Дмитрий на себе показал журналистам еще один метод «пчелолечения» - дал покусать себя пчелам. Детали такого вида отдыха и оздоровления уже с 9 мая зрители смогут увидеть на «1+1».

Следующим пунктом уникального пресс-тура стал город Коломыя, главный туристический центр Прикарпатья. Здесь группу встретил легенда украинской авиации, военный пилот Игорь Табанюк, с которым Дмитрий Комаров совершил рекордный полет по периметру Украины на маленьком 4-местном самолете. Игорь за штурвалом уже 40 лет, за свои деньги содержит и развивает аэродром в Коломые, создал летную школ. А еще своими силами проводит бесплатные фестивали, где любой желающий может прикоснуться к миру авиации, попробовать банош, выпить карпатский чай, послушать гуцульскую музыку и потанцевать. Игорь приглашает сюда туристов не только из Украины, но и из других стран, развивая туризм своего региона и всей страны.

Под руководством Табанюка каждый журналист смог увидеть красоту Украины с высоты, пролететь над заснеженной Говерлой, открыть для себя Карпаты абсолютно по-новому. А еще - увидеть масштабы вырубки карпатских лесов, которая, увы, продолжается.

Стоит отметить, что во время тура неоднократно поднималась тема экологии. Дмитрий Комаров акцентировал внимание на том, как важно путешествовать ответственно.

«В этом году многие поедут путешествовать по Украине, и очень важно, чтобы после каждого туриста оставалась чистота. Чтобы сохранить красоту нашей страны, каждый должен начинать с себя. Не оставлять мусор, не стесняться убрать даже чужой мусор, если кто-то другой бросил его. Если каждый будет ответственно относиться к путешествиям и беречь нашу природу и страну, мы сможем сохранить эти уникальные места и для наших пра-пра-правнуков. Вопросы сохранения природы Украины мы тоже будем затрагивать в программе», - говорит Дмитрий.

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Учитывая карантинные меры, путешествие было организовано таким образом, чтобы максимально обезопасить всех участников. Каждый журналист в пресс-туре, включая Дмитрия, предварительно сдал ПЦР-тест на ковид. Организаторы обеспечили постоянное наличие масок, санитайзеров, а мероприятия планировались с учетом соблюдения всех правил.

Смотрите премьеру проекта «Мандруй Україною з Дмитром Комаровим» уже 9 мая на «1+1» в 10.50. Впервые украинский путешественник будет исследовать не далекие и малоизвестные уголки планеты, а родную страну. Дмитрий Комаров покажет, где путешествовать этим летом, откроет новые туристические направления, а также с необычного ракурса покажет уже известные места.

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