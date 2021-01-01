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День рождения Рене Зеллвегер: ТОП-5 лучших фильмов актрисы

С Днём рождения, кинодива!
Рене Зеллвегер
Рене Зеллвегер
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25 апреля празднует свой 52-й день рождения Рене Зеллвегер — американская актриса, обладательница «Оскара», «Золотого глобуса» и BAFTA за лучшую женскую роль второго плана в фильме «Холодная гора», и еще двух «Золотых глобусов» за мюзиклы «Чикаго» и «Сестричка Бетти». Еще дважды номинировалась на «Оскар» за свою самую популярную роль Бриджет в фильме «Дневник Бриджет Джонс» и преступницы Рокси в «Чикаго». Удостоена именной Звезды на Голливудской Аллее Славы.

В честь этого события предлагаем посмотреть подборку лучших фильмов с участием именинницы.

  • Сестричка Бетти

  • Я, снова я и Ирэн

  • Дневник Бриджит Джонс

  • Чикаго

  • Джерри Магуайер

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Теги: Рене Зеллвегер, лучшие фильмы, день рождения звезды
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Источник: Ivоna bigmir)net

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