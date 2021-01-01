День рождения Рене Зеллвегер: ТОП-5 лучших фильмов актрисы
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25 апреля празднует свой 52-й день рождения Рене Зеллвегер — американская актриса, обладательница «Оскара», «Золотого глобуса» и BAFTA за лучшую женскую роль второго плана в фильме «Холодная гора», и еще двух «Золотых глобусов» за мюзиклы «Чикаго» и «Сестричка Бетти». Еще дважды номинировалась на «Оскар» за свою самую популярную роль Бриджет в фильме «Дневник Бриджет Джонс» и преступницы Рокси в «Чикаго». Удостоена именной Звезды на Голливудской Аллее Славы.
В честь этого события предлагаем посмотреть подборку лучших фильмов с участием именинницы.
- Сестричка Бетти
- Я, снова я и Ирэн
- Дневник Бриджит Джонс
- Чикаго
- Джерри Магуайер
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