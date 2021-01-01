День рождения Рене Зеллвегер: ТОП-5 лучших фильмов актрисы

С Днём рождения, кинодива!

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25 апреля празднует свой 52-й день рождения Рене Зеллвегер — американская актриса, обладательница «Оскара», «Золотого глобуса» и BAFTA за лучшую женскую роль второго плана в фильме «Холодная гора», и еще двух «Золотых глобусов» за мюзиклы «Чикаго» и «Сестричка Бетти». Еще дважды номинировалась на «Оскар» за свою самую популярную роль Бриджет в фильме «Дневник Бриджет Джонс» и преступницы Рокси в «Чикаго». Удостоена именной Звезды на Голливудской Аллее Славы.

В честь этого события предлагаем посмотреть подборку лучших фильмов с участием именинницы.

Сестричка Бетти

Я, снова я и Ирэн

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Дневник Бриджит Джонс

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Чикаго

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Джерри Магуайер

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