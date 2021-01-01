У новій серії «Світу навиворіт» Дмитро Комаров покаже виворіт розкішного життя багатіїв Пакистану і зустрінеться з найбільшою людиною країни

Домашні тигри, арсенал зброї в колекції і елітні машини пакистанських знаменитостей - в новій серії «Світу навиворіт».

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Уже в цю суботу, 24 квітня, о 18.20 в новому випуску «Світу навиворіт» на «1+1» Дмитро Комаров і Олександр Дмитрієв розкриють одну з найнесподіваніших сторін в Пакистані - розкішне життя місцевих знаменитостей. Всупереч стереотипам, тут дуже багато заможних людей і демонструють свої фінансові можливості вони по-особливому, в пакистанському стилі. Мандрівники познайомляться з суперзіркою, який називає себе найбільшою і найсильнішою людиною в Пакистані, а також завітають у гості до молодого мільйонера, який тримає вдома тигрів і левів.

Для зустрічі з народними зірками Пакистану «Світ навиворіт» вирушить в колоритне місто поряд з кордоном із Афганістаном - Мардан. Ситуація тут нестабільна, іноземцям місто не рекомендоване для відвідування, практично у кожного жителя є зброя, що вважається частиною культури пуштунів.

Саме в цьому місті живе унікальна людина, якого знає весь Пакистан - 28-річний чоловік, відомий під псевдонімом Хан Баба, який запевняє, що його вага - 430 кілограмів. У рідному місті його шанують майже як божество. Але в дуже багатьох є сумніви у правдивості заможного силача. Хан Баба знаходиться під цілодобовою охороною, оточений цілим загоном людей зі зброєю, зі спецназом і поліцією включно. Підійти до нього близько дуже складно. А перевірити правду поки не вдавалося нікому.

«Світу навиворіт» з Дмитром Комаровим Прес-служба 1+1

Щоб спробувати дізнатися правду, Дмитро Комаров зніматиме цей сюжет абсолютно інакше, ніж зазвичай. Перед тим, як зірка дасть згоду, будуть дуже довгі переговори з залученням великої кількості людей, інші мандрівники будуть допомагати домовитися, на зйомку приїде другий оператор, буде заздалегідь затверджуватися план зйомки, чого зазвичай в «Світі навиворіт» не буває. І все для того, щоб реалізувати справжню спецоперацію - дізнатися правду про Хана Бабу.

Дмитро Комаров відправиться до нього в гості і покаже величезний будинок-палац зірки, дізнається, як, він тренується, чим харчується і як демонструє свою силу. І як це - жити під цілодобовою охороною, якої більше, ніж у багатьох політиків. Але навіть не дивлячись на цілодобову озброєну охорону, Дмитро Комаров спробує перевірити, чи дійсно Хана Бабу заслужено можна вважати найбільшою і найсильнішою людиною Пакистану.

«Світу навиворіт» з Дмитром Комаровим Прес-служба 1+1

«Для нас ця зйомка стане по-справжньому незвичайною, адже нам доведеться піти проти своїх правил, щоб показати глядачам всю правду. Чоловік називає себе найважчою і найсильнішою людиною Пакистану. Але багато людей в цьому сумніваються. Щоб розкрити правду, ми придумали цілу спецоперацію. І навіть підключили до роботи Національний Реєстр рекордів », - розповість Дмитро Комаров.

Крім того, в новому випуску про багатіїв Пакистану Дмитро Комаров познайомиться з іншою пакистанською зіркою - 28-річним мільйонером і бодібілдером з міста Лахор на прізвисько «handsome», що в перекладі c англійської означає «красивий». Його головне хобі та бізнес - це бодібілдинг, розведення екзотичних тварин і ексклюзивні дорогі машини. Тигри і леви живуть в нього вдома, немов домашні коти. Але для хлопця це не просто хобі, а й головна місія життя. Він стверджує, що таким чином намагається зберегти популяцію видів тигрів і левів, які вимирають .

«Світу навиворіт» з Дмитром Комаровим Прес-служба 1+1

Команда «Світу навиворіт» побуває на дачі знаменитості, познайомиться з його небезпечними «вихованцями», які просто катаються з хлопцем в одному автомобілі і гуляють по вулицях, а також відправиться в нічну поїздку в стилі пакистанських багатіїв на розкішному лімузині.

«Світу навиворіт» з Дмитром Комаровим Прес-служба 1+1

«Світу навиворіт» з Дмитром Комаровим Прес-служба 1+1

Як живуть місцеві знаменитості, у який спосіб вони заслужили народну любов, які дорогі речі колекціонують, і чому змушені наймати посилену охорону - дивіться у новому випуску «Світу навиворіт» вже у цю суботу о 18.20 на каналі «1+1».

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