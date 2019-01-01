Победительница «Евровидения» Джамала выпустила второй альбом за полтора месяца

23 апреля украинская певица Джамала порадовала фанов новой пластинкой под названием «5:45».

В пятницу, 23 апреля, украинская исполнительница Джамала поделилась с поклонниками музыкальной новинкой. Сегодня в свет вышел ее новый альбом, который получил название «5:45».

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Стоит отметить, что презентация предыдущей пластинки победительницы «Евровидения 2016» состоялась совсем недавно. Альбом «МИ» был выпущен всего шесть недель назад. Певица решила наконец поделиться песнями, накопленными за более чем двухлетний период.

Джамала выпустила альбом 5:45 Пресс-служба

В частности, в состав альбома вошла композиция «Сміюсь і плачу», записанная с саундпродюсером Иваном Клименко на Бали в марте 2019 года, дуэт с популярной рэп-звездой alyona alyona - «Жалі», а также совместные треки с электронными музыкантами Koloah и Vakula.

Пресс-служба

«В альбоме “5:45” я продолжаю изучать мир человеческих эмоций. Он о взгляде внутрь себя. В нём есть немного меланхолии, немного печали, душевное состояние, когда ты просто воспринимаешь всё, как есть, и понимаешь, что ничего нельзя изменить.

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В альбом вошли песни, которые созданы преимущественно с электронщиками. Во время работы над песней «5:45» я открыла для себя очень талантливого музыканта Илью Мисюру. Меня с ним познакомила Ната из группы Pur:Pur. Хотя мы в основном работали дистанционно, мне понравилось, как он почувствовал мою музыку. Мы так долго работали над композицией, что Илья успел очень хорошо изучить мой стиль коммуникации: если мне нравится - отвечаю сразу, если нет - долго молчу, думаю, что именно не так.

Над «Сміюсь і плачу» я работала с ребятами, которых очень люблю - музыкантами и саундпродюсерами Ваней Клименко и Стасом Чёрным. Создавалась она на Бали в марте 2019. В тот момент у меня был сложный период в жизни: эмоциональное потрясение, полное разочарование в людях.

Мне кажется, многим «5:45» будет созвучен в эмоциональном плане. Кто-то, чтобы разобраться в себе, ходит к психологам, менторам, коучам. Мне же в этом помогает написание песен. Когда пишу музыку, тексты, мелодию, ритм - я будто хожу к своим слушателям в гости и рассказываю обо всем, что меня тревожит», - прокомментировала Джамала.

Пресс-служба

Концертная презентация альбомов «5:45» и «МИ» состоится 14 мая в МЦКИ «Октябрьский дворец».

Джамала «5:45» - слушать новый альбом онлайн

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