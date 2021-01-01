Оскар 2021: кто победит – прогнозы букмекеров
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25 апреля состоится самое долгожданное событие в мире кино – ежегодная церемония награждения. Американской киноакадемии. Награждение должно было состояться ещё в феврале, но его перенесли на апрель из-за пандемии.
Среди номинантов на Оскар уже появились явные лидеры. Букмекеры Oddschecker определили список претендентов на победу в кинопремии, а недавно обновили прогноз.
Прогноз букмекеров на победителей премии Оскар 2021
Лучший фильм
- Земля кочевников — 1/4
- Суд над чикагской семеркой — 7/1
- Манк — 40/1
- Минари — 16/1
- Иуда и Черный Мессия — 40/1
Лучший актер
- Чедвик Боузман — 1/8
- Энтони Хопкинс — 7/1
- Риз Ахмед — 16/1
- Гэри Олдман — 50/1
- Стивен Юн — 40/1
Лучшая актриса
- Виола Дэвис — 9/4
- Кэри Маллиган — 13/8
- Фрэнсис МакДорманд — 4/1
- Ванесса Кирби — 20/1
- Андра Дэй — 6/1
Лучший режиссер
- Хлоя Чжао — 1/14
- Томас Винтерберг — 40/1
- Дэвид Финчер — 10/1
- Эмералд Феннелл — 20/1
- Ли Айзек Чанг — 20/1
Лучший актер второго плана
- Дэниел Калуйя — 1/16
- Пол Рейси — 25/1
- Саша Барон Коэн — 18/1
- Лесли Одом-младший — 17/1
- ЛаКит Стэнфилд — 40/1
Лучшая актриса второго плана
- Юн Ю-Юнг — 4/11
- Мария Бакалова — 11/2
- Гленн Клоуз — 10/1
- Оливия Колман — 22/1
- Аманда Сейфрид — 33/1
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