Оскар 2021: кто победит – прогнозы букмекеров

Узнайте, кого букмекеры считают фаворитами премии.

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25 апреля состоится самое долгожданное событие в мире кино – ежегодная церемония награждения. Американской киноакадемии. Награждение должно было состояться ещё в феврале, но его перенесли на апрель из-за пандемии.

Среди номинантов на Оскар уже появились явные лидеры. Букмекеры Oddschecker определили список претендентов на победу в кинопремии, а недавно обновили прогноз.

Прогноз букмекеров на победителей премии Оскар 2021

Лучший фильм

Земля кочевников — 1/4

Суд над чикагской семеркой — 7/1

Манк — 40/1

Минари — 16/1

Иуда и Черный Мессия — 40/1

Лучший актер

Чедвик Боузман — 1/8

Энтони Хопкинс — 7/1

Риз Ахмед — 16/1

Гэри Олдман — 50/1

Стивен Юн — 40/1

Лучшая актриса

Виола Дэвис — 9/4

Кэри Маллиган — 13/8

Фрэнсис МакДорманд — 4/1

Ванесса Кирби — 20/1

Андра Дэй — 6/1

Лучший режиссер

Хлоя Чжао — 1/14

Томас Винтерберг — 40/1

Дэвид Финчер — 10/1

Эмералд Феннелл — 20/1

Ли Айзек Чанг — 20/1

Лучший актер второго плана

Дэниел Калуйя — 1/16

Пол Рейси — 25/1

Саша Барон Коэн — 18/1

Лесли Одом-младший — 17/1

ЛаКит Стэнфилд — 40/1

Лучшая актриса второго плана

Юн Ю-Юнг — 4/11

Мария Бакалова — 11/2

Гленн Клоуз — 10/1

Оливия Колман — 22/1

Аманда Сейфрид — 33/1

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