Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Оскар 2021: кто победит – прогнозы букмекеров

Узнайте, кого букмекеры считают фаворитами премии.
Оскар 2021: кто победит – прогнозы букмекеров
Оскар 2021: кто победит – прогнозы букмекеров
pinterest.com

Читай также: Где смотреть “Оскар 2021“: новые подробности церемонии

25 апреля состоится самое долгожданное событие в мире кино – ежегодная церемония награждения. Американской киноакадемии. Награждение должно было состояться ещё в феврале, но его перенесли на апрель из-за пандемии.

Среди номинантов на Оскар уже появились явные лидеры. Букмекеры Oddschecker определили список претендентов на победу в кинопремии, а недавно обновили прогноз.

Прогноз букмекеров на победителей премии Оскар 2021

Лучший фильм

  • Земля кочевников — 1/4
  • Суд над чикагской семеркой — 7/1
  • Манк — 40/1
  • Минари — 16/1
  • Иуда и Черный Мессия — 40/1

Лучший актер

  • Чедвик Боузман — 1/8
  • Энтони Хопкинс — 7/1
  • Риз Ахмед — 16/1
  • Гэри Олдман — 50/1
  • Стивен Юн — 40/1

Лучшая актриса

  • Виола Дэвис — 9/4
  • Кэри Маллиган — 13/8
  • Фрэнсис МакДорманд — 4/1
  • Ванесса Кирби — 20/1
  • Андра Дэй — 6/1

Лучший режиссер

  • Хлоя Чжао — 1/14
  • Томас Винтерберг — 40/1
  • Дэвид Финчер — 10/1
  • Эмералд Феннелл — 20/1
  • Ли Айзек Чанг — 20/1

Лучший актер второго плана

  • Дэниел Калуйя — 1/16
  • Пол Рейси — 25/1
  • Саша Барон Коэн — 18/1
  • Лесли Одом-младший — 17/1
  • ЛаКит Стэнфилд — 40/1

Лучшая актриса второго плана

  • Юн Ю-Юнг — 4/11
  • Мария Бакалова — 11/2
  • Гленн Клоуз — 10/1
  • Оливия Колман — 22/1
  • Аманда Сейфрид — 33/1

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Оскар 2021, прогноз букмекеров
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivona)bigmir.net

Статьи по теме

Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь