«Человек-лиса» получил в подарок магазин от Дмитрия Комарова

Ведущий тревел-шоу осуществил мечту уникального пакистанца.

В прошлую субботу, 17 апреля, поклонники программы «Мир наизнанку» узнали историю уникального пакистанца. Ведущий тревел-шоу Дмитрий Комаров познакомил зрителей с Мурадом Али, который 30 лет работал в зоопарке «человеком-лисой».

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Житель города Карачи ежедневно накладывал грим и по 8 часов сидел в специальной коробке, откуда была видна только его голова. Таким образом, мужчина создавал иллюзию, будто он наполовину человека, а наполовину животное.

По словам Мурада, он был вынужден уехать из своего родного региона на границе с Афганистаном в Карачи, чтобы прокормить большую семью. За исполнение роли мифического существа в местном зоопарке он не получал зарплату. Мужчина жил только за счет чаевых от посетителей. Кроме того, у Мурада нет дома, а на съемное жилье не хватает денег. После работы Али оставался ночевать на диване в офисе администрации.

Тысячи посетителей, которые верят в магические способности «человека-лисы», ежедневно оставляли ему просьбы исполнить свои мечты. Поэтому поздно ночью Мурад молился, передавая Аллаху просьбы людей. А еще в течение 30 лет мужчина просил Аллаха помочь ему выбраться из клетки и вернуться к семье, от которой скрывал свою работу. «Человек лиса» уже давно мечтал открыть собственный магазин по продаже традиционной одежды.

Дмитрия Комара тронула история пакистанца, поэтому он решил помочь «человеку-лисе» изменить его жизнь.

«Вечером после работы Мурад Али молится за мечты всех посетителей, которые приходили на него посмотреть за день. Не имея практически ничего, он пытается помочь другим. Этот человек достоин большого уважения и лучшей жизни. Достоин большего, чем 30 лет сидеть в клетке, справляя естественную нужду в бутылку. Я очень хотел, чтобы Мурад Али проснулся утром и забыл о своей работе в зоопарке, как о страшном сне. И решил попробовать осуществить его мечту», — рассказал Дмитрий Комаров.

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На неделю ведущий «Мира наизнанку» стал пакистанским бизнесменом и открыл магазин в качестве подарка для Мурада Али. Комаров нашел и арендовал помещение на полгода и вместе с оператором и гидом сделал там ремонт и закупип традиционную пакистанскую одежду шальвар-камиз для продажи. На втором этаже команда программы разместила спальное место, чтобы Мураду было где жить. Все украсили праздничными шарами к открытию, подготовили хлопушки и устроили настоящий праздник.

«Человек-лиса» получил в подарок магазин от Дмитрия Комарова Пресс-служба 1+1

Когда Мурад Али увидел подарок, он долго не мог поверить своим глазам. Переспрашивал, правда ли это или сон. Теперь он может построить свой собственный бизнес и покинуть ненавистную работу.

«Человек-лиса» получил в подарок магазин от Дмитрия Комарова Пресс-служба 1+1

«Я очень рад, что так все получилось благодаря вам. Я счастлив, что сижу в своем кресле, и у меня появился свой бизнес и возможность изменить свою жизнь», — позже признался Мурад Али.

«Человек-лиса» получил в подарок магазин от Дмитрия Комарова Пресс-служба 1+1

В одном из следующих выпусков «Мира наизнанку» Дмитрий Комаров обещает показать зрителям, как сложится судьба «человека-лисы» и смог ли он оставить зоопарк и стать бизнесменом.

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