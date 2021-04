Україна вперше увійшла до світового ресторанного рейтингу

Євгена Клопотенка включено до списку 50 Next - переліку професіоналів, що змінюють світову гастрономію.

Шеф-кухар Євген Клоптенко став єдиним українцем, якого організатори всесвітньо відомого ресторанного рейтингу The World's 50 Best Restaurants включили до списку 50 Next - переліку професіоналів, які розширюють кордони гастрономії

Організатори головної ресторанної премії світу The World's 50 Best Restaurants разом із Баскським кулінарним центром (Basque Culinary Center) оголосили перших лауреатів нової премії 50 Next - списку людей до 35 років, які трансформують майбутнє гастрономії.

Єдиним українцем, якого було включено до списку 50 Next, став шеф-кухар та кулінарний експерт Євген Клопотенко. Журі ренкінгу 50 Next відмітило роботу Євгена по покращенню гастрономічної культури в Україні та популяризації української кухні у світі.

“Мене досі переповнюють емоції і я не можу до кінця усвідомити того, що сталося, - говорить Євген Клопотенко. - Бути обраним із сотень претендентів до списку з 50 професіоналів, які змінюють світову гастрономію, для мене є визнанням того, що я на вірному шляху”.

Євгена Клопотенка включено до списку 50 Next theworlds50best.com

За словами Євгена Клопотенко, включення українського шеф-кухаря до списку 50 Next означає, що Україна з’явилася на гастрономічній мапі світу.

“Той факт, що представники ренкінгу 50 Next звернули увагу на Україну та обрали мене до списку - величезна перемога для України, бо це вперше наша країна відзначена у світових ресторанних рейтингах такого рівня, - говорить Євген Клопотенко. - Це відкриває величезне вікно можливостей, в Україні багато талановитих шефів, які заслуговують на світове визнання”.

50 найкращих журі обирало з поміж більш ніж 700 претендентів. До списку 50 Next увійшли молоді люди до 35 років зі всього світу, які своїм підходом до роботи розширюють кордони гастрономії - не лише шеф-кухарі, але й незалежні винороби, фермери, вчені та митці, у фокусі яких їжа у всіх її проявах.

Усі лауреати 50 Next були розділені по 7 категоріях: “Виробники, що змінюють правила гри” (Gamechanging Producers); “Технологічні руйнівники” (Tech Disruptors); “Освітяни, що розширюють можливості” (Empowering Educators); “Підприємницький креатив” (Entrepreneurial Creatives); “Наукові новатори” (Science Innovators); “Лідери гостинності” (Hospitality Pioneers) та “Активісти новатори” (Trailblazing Activists).

Євгена Клопотенка включено до списку 50 Next theworlds50best.com

Довідка

50 Next - ініціатива організаторів рейтингу The World's 50 Best Restaurant, який з 2002 року визначає найкращі ресторани світу. Щороку журі, яке складається з більш ніж з 1000 кулінарних експертів, називає 100 найкращих ресторанів світу. Включення до рейтингу The World's 50 Best Restaurant вважається не менш престижною нагородою, ніж отримання зірки гіду Michelin.

