«Оскар 2021»: Организаторы рассекретили новые детали церемонии

Статуэтки «Оскара 2021» вручат уже в это воскресенье, 25 апреля.

Накануне 93-й церемонии награждения «Оскар 2021» организаторы поделились новыми деталями о мероприятии. По данным издания Reuters, из-за коронавируса продюсеры шоу ввели огромное количество нововведений.

Читай также: Кейт Уинслет впервые высказалась об актерской карьере 20-летней дочери

Так, большая часть мероприятия пройдет на железнодорожном вокзале в Лос-Анджелесе. На станции United Station строится сцена, где ведущие, по словам продюсеров, будут делать больше, чем просто открывать конверт с именем победителя.

Один из продюсеров мероприятия, Стивен Содерберг, который в 2011 году был режиссером картины «Заражение», рассекретил, что церемония будет снята как фильм, где ведущие, в том числе Брэд Питт, Харрисон Форд и Холли Берри, сыграют самих себя.

Кроме того, будет увеличено время для выступлений победителей. Раньше лауреаты «Оскара» ограничивались 45 секундами. Также Стивен Содерберг добавил, что маски сыграют важную роль на церемонии.

Читай также: Шеф-кухар Ковриженко зізнався: «Єдине, з чим немає проблем – це сніданки»

Номинанты, не имеющие возможности приехать в Лос-Анджелес, смогут принять участие через спутниковые подключения из разных мест по всему миру, но не с помощью Zoom. Церемонии будет предшествовать 90-минутное предварительное шоу, которое будет включать выступления пяти претендентов на победу в номинации «Лучший саундтрек к фильму». Выступления были заранее записаны на крыше нового музея Академии в Лос-Анджелесе и в Исландии.

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.