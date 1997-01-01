Анна Седокова перенесла экстренную операцию на глазу

Украинская певица Анна Седокова рассказала, что перенесла операцию на глазу.

Анна Седокова instagram.com/annasedokova

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Популярная исполнительница Анна Седокова несколько недель жаловалась на воспаление века. Артистка не обращалась за медицинской помощью, поскольку была уверена, что отек спадет сам собой, однако этого не произошло. На своей странице в Инстаграм знаменитость призналась, что перенесла экстренную операцию на глазу.

«Я сделала операцию. Вы же видели у меня был огромный глаз, потом поменьше, но очень болезненный, потом превратился в маленький мерзкий шарик. А все говорили - ну подожди же, он пройдёт».

Анна Седокова после операции instagram.com/annasedokova

Также Анна рассказала, что из-за заметно опухшего века ей пришлось отменить несколько важных мероприятий.

«Две недели. 2 отменённых премии. 4 перенесённых больших сьемки. 14 дней страданий».

Седокова подробно рассказала фанатам, как прошла операция.

«В 2 ночи решила резать. В 8 утра набрала в клинику, записалась к хирургу. В 11.30 лежала в операционной. Представляете, как в веко вонзают иглу 💉 с обезболивающим, потом удаляют, потом лазером прижигают, потом накладывают повязку. И все».

Анна Седокова после операции instagram.com/annasedokova

Знаменитость поблагодарила своего мужа Яниса Тимму, который сопровождал ее и поддерживал в день операции.

Преданные поклонники пожелали Седоковой скорейшего восстановления:

«Ты очень смелая! Легкого и быстрого восстановления тебе».

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