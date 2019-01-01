Греческая богиня: редкий выход Евы Лонгории в эффектном образе

Актриса в потрясающей форме!

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Одна из самых любимых «отчаянных домохозяек», актриса Ева Лонгория не так активно ведет свои соцсети (как хотелось бы), поэтому каждое новое фото звезды для ее поклонников - буквально праздник.

Ева Лонгория instagram.com/evalongoria

На этот раз актриса выложила в сеть фото в белоснежном купальнике MYRASWIM, который не только идеально подчеркнул роскошную фигуру красотки, но и ее смуглый оттенок кожи. Только взгляните на подтянутые ноги Евы, ее изящные бедра и красивые руки — не женщина, а богиня!

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