Новые подробности: церемония YUNA 2021 переносится из-за локдауна

Организаторы YUNA 2021 рассказали новые подробности юбилейной церемонии.

Церемония YUNA 2021

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Продление карантинных ограничений в Киеве сказалось на проведении десятой юбилейной церемонии YUNA. Оргкомитет Национальной музыкальной премии YUNA перенес проведение церемонии с 20 апреля на 12 мая 2021 года. Также стали известны новые подробности и тайны музыкального шоу. Радовать своими выступлениями в киевском Дворце «Украина» зрителей будут The HARDKISS и MONATIK, группы БЕZ ОБМЕЖЕНЬ, KOZAK SYSTEM и СКАЙ.

Церемония награждения будет транслироваться музыкальным каналом М1 в прямом эфире в 20:00.

«Наша цель: провести церемонию YUNA 2021 в виде большого шоу в обязательном в порядке, — отметил соучредитель и генеральный продюсер YUNA Павел Шилько. — Поэтому мы набираемся терпения и теперь готовимся к маю. И лучшие артисты Украины, и их слушатели вместе с нами. Это непростые времена, но они консолидируют музыкальную сцену и вдохновляют пережить этот сложный период вместе».

Примечательно, что событие состоится с соблюдением всех необходимых карантинных мер.

Церемония YUNA 2021

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