Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Актриса Алисса Милано выпустила серию детских книг на тему экологичности

Комментариев: 1
Звезда сериала «Зачарованные» попробовала себя в роли писательницы.
Актриса Алисса Милано выпустила серию детских книг об экологичности
Актриса Алисса Милано выпустила серию детских книг об экологичности
instagram.com/milano_alyssa

Американская актриса Алисса Милано, наиболее известная по роли Фиби Холливелл в сериале «Зачарованные», рассказала подписчикам о новой профессии. 48-летняя знаменитость решила попробовать себя в роли детской писательницы.

Читай также: Вкусно и полезно: Оля Полякова показала, как готовит ПП-блины со шпинатом

На своей странице в Инстаграм Алисса сообщила, что вместе с Дебби Риго выпустила серию книг об экологичности под названием «Hope» (Хоуп – имя главной героины, также слово переводится как Надежда). На днях поступила в продажу уже четвертая книга серии.

«Сможет ли надежда спасти планету? В моей новой детской книге «Хоуп №4: Становись экологичнее», Хоуп полна решимости внести изменения в свое сообщество, которые позитивно изменят мир», - написала Милано.

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Алисса Милано, экологичность, детские книги
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
pусский  (аноним)  13.04.2021, 17:45
Оценка:  0
pусский
Она мне отсосёт?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь