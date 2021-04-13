Актриса Алисса Милано выпустила серию детских книг на тему экологичности
Американская актриса Алисса Милано, наиболее известная по роли Фиби Холливелл в сериале «Зачарованные», рассказала подписчикам о новой профессии. 48-летняя знаменитость решила попробовать себя в роли детской писательницы.
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На своей странице в Инстаграм Алисса сообщила, что вместе с Дебби Риго выпустила серию книг об экологичности под названием «Hope» (Хоуп – имя главной героины, также слово переводится как Надежда). На днях поступила в продажу уже четвертая книга серии.
«Сможет ли надежда спасти планету? В моей новой детской книге «Хоуп №4: Становись экологичнее», Хоуп полна решимости внести изменения в свое сообщество, которые позитивно изменят мир», - написала Милано.
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