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«Оскар 2021»: Кто будет вручат статуэтки победителям

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Организаторы «Оскара» объявили первые имена звезд, которые будут награждать лауреатов премии.
«Оскар 2021»: Кто будет вручат статуэтки победителям
«Оскар 2021»: Кто будет вручат статуэтки победителям
Getty images

Совсем скоро, 25 апреля, в Лос-Анджелесе состоится 93-тяя церемония вручения самой престижной кинопремии «Оскар 2021». Накануне мероприятия организаторы объявили имена пятнадцати звезд, которым в этом году посчастливилось попробовать себя в роли ведущих «Оскара».

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Так, на официальных страницах премии в соцсетях появилась информация о том, кто будет вручат статуэтки победителям. В список ведущих вошли лауреаты и номинанты «Оскара»: Холли Берри, Анджела Бассетт, Хоакин Феникс, Харрисон Форд, Брэд Питт, Риз Уизерспун, Брайан Крэнстон, Рене Зеллвегер, Марли Мэтлин, Дон Чидл, Реджина Кинг, Рита Морено, Лора Дерн и Бон Джун Хо. Кроме того, в списке ведущих оказалась 24-летняя актриса и певица Зендая, которая пока ни разу не номинировалась на «Оскар».

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Теги: Оскар, Брэд Питт, Рене Зеллвегер, Хоакин Феникс, Зендая
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Источник: ivonа bigmir)net

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