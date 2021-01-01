«Оскар 2021»: Кто будет вручат статуэтки победителям
Совсем скоро, 25 апреля, в Лос-Анджелесе состоится 93-тяя церемония вручения самой престижной кинопремии «Оскар 2021». Накануне мероприятия организаторы объявили имена пятнадцати звезд, которым в этом году посчастливилось попробовать себя в роли ведущих «Оскара».
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Так, на официальных страницах премии в соцсетях появилась информация о том, кто будет вручат статуэтки победителям. В список ведущих вошли лауреаты и номинанты «Оскара»: Холли Берри, Анджела Бассетт, Хоакин Феникс, Харрисон Форд, Брэд Питт, Риз Уизерспун, Брайан Крэнстон, Рене Зеллвегер, Марли Мэтлин, Дон Чидл, Реджина Кинг, Рита Морено, Лора Дерн и Бон Джун Хо. Кроме того, в списке ведущих оказалась 24-летняя актриса и певица Зендая, которая пока ни разу не номинировалась на «Оскар».
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