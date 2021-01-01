BAFTA 2021: Названы все победители кинопремии
В Лондоне состоялась 74-я церемония награждения кинопремии BAFTA 2021. Из-за пандемии коронавируса мероприятие прошло в необычном двухдневном формате. Сначала в субботу, 10 апреля, в онлайн-трансляции назвали первых лауреатов премии в категориях: «Дизайн костюмов», «Лучший грим и прически», «Лучшая работа художника-постановщика», «Лучшие визуальные эффекты», «Лучший звук», «Лучший кастинг», «Лучший британский короткометражный фильм» и «Лучший британский короткометражный анимационный фильм».
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А в воскресенье, 11 апреля, в концертном зале Альберт-холл Британская академия кино и телевизионных искусств объявила победителей в главных номинациях. На красной дорожке BAFTA 2021 появились Том Хиддлстон, Приянка Чопра, Хью Грант, Джеймс Макэвой, Фиби Дайневор, Чиветел Эджиофор, Синтия Ериво, Азим Чаундри и другие. Многих кинозвезд можно было увидеть на церемонии в дистанционном онлайн-формате. Отметим, что принц Уильям, который ежегодно посещает церемонию BAFTA, на этот раз пропустил мероприятие из-за смерти принца Филиппа. Сейчас вся королевская семья придерживается траура и не появляется на публичных мероприятиях.
BAFTA 2021: Все победители кинопремии
ГЛАВНЫЕ КАТЕГОРИИ
- Лучший фильм – «Земля кочевников»
- Лучший британский фильм – «Девушка, подающая надежды»
- Лучший неанглоязычный фильм – «Ещё по одной (Дания)
- Лучшая режиссёрская работа - Хлоя Чжао («Земля кочевников»)
- Лучший актёр - Энтони Хопкинс («Отец»)
- Лучшая актриса - Фрэнсис МакДорманд («Земля кочевников»)
- Лучший актёр второго плана - Дэниэл Калуя («Иуда и чёрный мессия»)
- Лучшая актриса второго плана - Юн Ё-джон («Минари»)
- Лучший анимационный полнометражный фильм – «Душа»
- Лучший оригинальный сценарий - Эмиральд Феннел («Девушка, подающая надежды»)
- Лучший адаптированный сценарий - Флориан Зеллер, Кристофер Хэмптон («Отец»)
ДРУГИЕ КАТЕГОРИИ
- Лучшая музыка к фильму - Трент Резнор, Аттикус Росс, Джон Батист («Душа»)
- Лучшая операторская работа - Джошуа Джеймс Ричардс («Земля кочевников»)
- Лучшие визуальные эффекты - Скотт Фишер, Эндрю Джексон, Эндрю Локли («Довод»)
- Лучший грим и причёски - Матики Анофф, Ларри М. Черри, Серхио Лопез-Ривера, Миа Нил («Ма Рейни: Мать блюза»)
- Лучшая работа художника-постановщика - Дональд Грэм Бёрт, Жан Паскаль («Манк»)
- Лучший дизайн костюмов - Энн Рот («Ма Рейни: Мать блюза»)
- Лучший монтаж - Миккел И.Г. Нилсен («Звук металла»)
- Лучший звук - Джейми Бакшт, Николас Бекер, Филлип Блад, Карлос Кортес, Мишель Куттолан («Звук металла»)
- Лучший кастинг - Люси Парди («Рокс»)
- Лучший документальный фильм - «Мой учитель-осьминог»
- Лучший короткометражный фильм - The Present
- Лучший анимационный короткометражный фильм – « The Owl and the Pussycat»
- Лучший дебют британского сценариста, режиссёра или продюсера – сценарист и режиссер Реми Уикс («Его дом»)
- Восходящая звезда - Бакки Бакрэй
СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАГРАДЫ
- BAFTA Academy Fellowship Award - Энг Ли
- Премия BAFTA за выдающийся британский вклад в кинематограф - Ноэль Кларк
Таким образом, главным триумфатором церемонии BAFTA 2021 стал фильм «Земля кочевников», который получил 4 награды из семи номинаций.
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