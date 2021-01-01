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BAFTA 2021: Названы все победители кинопремии

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Узнайте имена лучших актрис и актеров 2021 года по версии британской премии BAFTA.
BAFTA 2021: Названы все победители кинопремии
BAFTA 2021: Названы все победители кинопремии
Getty images

В Лондоне состоялась 74-я церемония награждения кинопремии BAFTA 2021. Из-за пандемии коронавируса мероприятие прошло в необычном двухдневном формате. Сначала в субботу, 10 апреля, в онлайн-трансляции назвали первых лауреатов премии в категориях: «Дизайн костюмов», «Лучший грим и прически», «Лучшая работа художника-постановщика», «Лучшие визуальные эффекты», «Лучший звук», «Лучший кастинг», «Лучший британский короткометражный фильм» и «Лучший британский короткометражный анимационный фильм».

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А в воскресенье, 11 апреля, в концертном зале Альберт-холл Британская академия кино и телевизионных искусств объявила победителей в главных номинациях. На красной дорожке BAFTA 2021 появились Том Хиддлстон, Приянка Чопра, Хью Грант, Джеймс Макэвой, Фиби Дайневор, Чиветел Эджиофор, Синтия Ериво, Азим Чаундри и другие. Многих кинозвезд можно было увидеть на церемонии в дистанционном онлайн-формате. Отметим, что принц Уильям, который ежегодно посещает церемонию BAFTA, на этот раз пропустил мероприятие из-за смерти принца Филиппа. Сейчас вся королевская семья придерживается траура и не появляется на публичных мероприятиях.

BAFTA 2021: Все победители кинопремии

 

ГЛАВНЫЕ КАТЕГОРИИ

  • Лучший фильм – «Земля кочевников»

  • Лучший британский фильм – «Девушка, подающая надежды»
  • Лучший неанглоязычный фильм – «Ещё по одной (Дания)
  • Лучшая режиссёрская работа  - Хлоя Чжао («Земля кочевников»)

  • Лучший актёр - Энтони Хопкинс («Отец»)
  • Лучшая актриса - Фрэнсис МакДорманд («Земля кочевников»)
  • Лучший актёр второго плана -  Дэниэл Калуя («Иуда и чёрный мессия»)

  • Лучшая актриса второго плана -  Юн Ё-джон («Минари»)

  • Лучший анимационный полнометражный фильм – «Душа»
  • Лучший оригинальный сценарий - Эмиральд Феннел («Девушка, подающая надежды»)
  • Лучший адаптированный сценарий - Флориан Зеллер, Кристофер Хэмптон («Отец»)

ДРУГИЕ КАТЕГОРИИ

  • Лучшая музыка к фильму - Трент Резнор, Аттикус Росс, Джон Батист («Душа»)
  • Лучшая операторская работа - Джошуа Джеймс Ричардс («Земля кочевников»)
  • Лучшие визуальные эффекты - Скотт Фишер, Эндрю Джексон, Эндрю Локли («Довод»)
  • Лучший грим и причёски - Матики Анофф, Ларри М. Черри, Серхио Лопез-Ривера, Миа Нил («Ма Рейни: Мать блюза»)
  • Лучшая работа художника-постановщика - Дональд Грэм Бёрт, Жан Паскаль («Манк»)
  • Лучший дизайн костюмов - Энн Рот («Ма Рейни: Мать блюза»)
  • Лучший монтаж - Миккел И.Г. Нилсен («Звук металла»)
  • Лучший звук - Джейми Бакшт, Николас Бекер, Филлип Блад, Карлос Кортес, Мишель Куттолан («Звук металла»)
  • Лучший кастинг - Люси Парди («Рокс»)
  • Лучший документальный фильм              - «Мой учитель-осьминог»
  • Лучший короткометражный фильм - The Present
  • Лучший анимационный короткометражный фильм – « The Owl and the Pussycat»
  • Лучший дебют британского сценариста, режиссёра или продюсера – сценарист и режиссер Реми Уикс («Его дом»)
  • Восходящая звезда - Бакки Бакрэй

СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАГРАДЫ

  • BAFTA Academy Fellowship Award - Энг Ли
  • Премия BAFTA за выдающийся британский вклад в кинематограф - Ноэль Кларк

Таким образом, главным триумфатором церемонии BAFTA 2021 стал фильм «Земля кочевников», который получил 4 награды из семи номинаций.

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Теги: BAFTA, кинопремия, победители
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Источник: ivonа bigmir)net

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