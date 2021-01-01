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Даша Малахова открыла частную общеобразовательную школу

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Директором новой школы стал муж Малаховой.
Даша Малахова открыла частную общеобразовательную школу
Даша Малахова открыла частную общеобразовательную школу
instagram.com/dashamalakhova

Украинская актриса, телеведущая, автор кулинарного проекта Kartata Potata Даша Малахова теперь еще и основательница общеобразовательной школы Claris Verbis. Об этом артистка рассказала в интервью Кате Осадчей для программы «Світське життя».

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По словам Малаховой, идея открыть собственное учебное заведение у нее возникла после того, как она долгое время не могла подобрать для своих сыновей идеальной школы.

«Не было куда водить своих детей. Нет в Киеве такой школы, которая соответствовала бы моим ценностям. Достаточно просто. Для меня бассейны, ремонты, стильные учителя - это не главное», - призналась Даша.

Знаменитость рассекретила, что директором учреждения стал ее супруг, фитнес-тренер Сергей Сулима, который по образованию педагог.

«У нас обучают молодые украинские ученые, у нас невероятно крутые академические результаты, у нас есть лицензия Министерства образования и науки. Мы все делаем сами. Мой муж директор школы. Он единственный из нас, из нашей компании, кто имеет образование учителя, у него есть документы, которые дают ему возможность быть директором. Так, говорят, что мы панки украинского образования, но у нас не альтернативная школа, а общеобразовательная», - отметила Малахова.

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Теги: Даша Малахова, школа, Об образовании
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Источник: ivonа bigmir)net

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