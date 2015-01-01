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«Евровидение 2021» проведут со зрителями в зале

Власти Нидерландов дали разрешение на проведение песенного конкурса с ограниченным числом зрителей.
«Евровидение 2021» проведут со зрителями в зале
«Евровидение 2021» проведут со зрителями в зале
eurovision.tv

Организаторы «Евровидения 2021» объявили о решении властей Нидерландов относительно того, смогут ли зрители присутствовать на шоу. Так, на официальном сайте песенного конкурса со ссылкой на телекомпанию NOS сообщили, что Кабинет Министров страны-хозяйки хочет, чтобы фанаты «Евровидение» все-таки посетили конкурс.

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Отмечается, что одновременно в концертном зале может присутствовать максимум 3500 зрителей. Это на половину меньше, чем планировалось в прошлом году. Пропускать на шоу будут только тех, кто имеет при себе отрицательный результат теста на коронавирус.

«Мы рассмотрим доступные сейчас варианты и объявим в ближайшие недели более подробную информацию о том, как мы можем безопасно допустить публику на место проведения Rotterdam Ahoy, если ситуация позволит. Здоровье и безопасность всех, кто посетит мероприятие, остается нашим главным приоритетом», - сказал исполнительный супервайзер «Евровидения» Мартин Остердал.

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Теги: Евровидение
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Источник: Ivonа bigmir)net

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