Слушайте новый трек "Не парит" певицы SOE.

Сегодня состоялась премьера нового трека певицы SOE с необычным названием “Не парит“.

И хотя имя SOE совсем новое на просторах отечественного шоубиза, все же многим певица уже успела запомниться своей предыдущей поп-дэнс работой “Шестое чувство“, покорившей Топ 200 Shazam Украина, где данная композиция продержалась больше двух недель.

Известно, что на данный трек писалось около десяти разных текстов, среди которых артисткой был выбран наиболее удачный вариант.

А еще SOE выступила стилистом образа, который стал основой для обложки трека.

Мировая пандемия существенно отразилась на концертном графике артистки, однако первую презентацию своей концертной программы певице все же удалось сделать на большой сцене - а именно, в рамках финала известного конкурса Miss Top World Plus Size Ukraine.

Певица SOE презентовала новый трек "Не парит" instagram.com/soe.in.ua/

Кстати, в перерыве между исполнением своих песен на данном мероприятии SOE отвесила интересный комментарий обладательнице самой большой натуральной груди в Украине - Миле Кузнецовой, которая на конкурсе являлась членом жюри.

“Эта женщина освещает своей красотой весь наш зал!“ - сказала SOE, подойдя к Миле.

Зал тепло встретил данную реплику аплодисментами.

Несмотря на то, что трек “Не парит “ вышел только сегодня - песня успела полюбится слушателям и радио-диджеям.

В эфире одной из радиостанций SOE рассказала, что после выхода данной композиции получила предложение создать интересный дуэт с известным рэп-артистом, имя которого пока оставила в тайне.

Сьогодні відбулася прем'єра нового треку співачки SOE з непростою назвою “Не парит“.

І хоча ім'я SOE зовсім нове на просторах вітчизняного шоубізу, все ж багатьом співачка вже встигла запам'ятатися своєю попередньою поп-денс роботою “Шестое чувство“, яка підкорила Топ 200 Shazam Україна, де дана композиція протрималася більше двох тижнів.



Відомо, що на даний трек писалося близько десяти різних текстів, серед яких артисткою був обраний найбільш вдалий варіант.

Певица SOE презентовала новый трек "Не парит" пресс-служба

А ще SOE виступила стилістом образу, який став основою для обкладинки треку.

Світова пандемія істотно вплинула на концертний графік артистки, проте першу презентацію своєї концертної програми співачці все ж вдалося зробити на великій сцені - а саме, в рамках фіналу відомого конкурсу Miss Top World Plus Size Ukraine.



До речі, у перерві між виконанням своїх пісень на даному заході SOE видала цікавий коментар власниці найбільших натуральних грудей в Україні - Мілі Кузнєцовій, яка на конкурсі була членом журі.

“Ця жінка отвітлює своєю красою всю нашу залу!“ - промовила SOE, підійшовши до Міли.

Зал тепло зустрів цю репліку аплодисментами.

Певица SOE презентовала новый трек "Не парит" пресс-служба

Не дивлячись на те, що трек “Не парит“ вийшов лише сьогодні - пісня встигла полюбиться слухачам і радіо-діджеям.В ефірі однієї з радіостанцій SOE розповіла, що в після виходу даного треку отримала пропозицію створити цікавий дует з відомим реп-виконавцем, ім'я якого поки залишила в таємниці.

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