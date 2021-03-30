Популярна радіостанція NRJ за підтримки відомих продюсерів та артистів запровадила унікальний Всеукраїнський вокальний проект «Star Holiday Fest», серед співаків 6-18 років.

І ось в березні відбувся третій сезон, володарем Гран-прі став п’ятнадцятирічний Ярослав Карпук з смт. Стара Вижівка. Переможець отримав в подарунок: авторську пісню, її запис під ключ на студії звукозапису Вадима Лисиці FOXXSTUDIOS, та ротацію трека на радіо NRJ.

«Я вдячний, організаторам за такий неймовірний конкурс! Це дивовижна можливість мати свою авторську пісню, а ще й ротацію на одній із популярних радіостанцій країни. Я приємно вражен, що проект дійсно справедливий та має відкрите оцінювання. Вважаю, що кожен має шанс стати переможцем, та отримати досвід і цінні коментарі від продюсерів та зірок», - коментує Ярослав.

Всеукраїнський вокальний проект «Star Holiday Fest»: переможець Ярослав Карпук Прес-служба

Призерами и у своїх вікових категоріях стали:

1 місце: Козлова Даша, Веклич Марта, Мартинюк Анастасія, Данилова Марія, Балог Анастасія, Христюк Валерія, гурт The Flames.

2 місце: Губка Анна, Адамів Софія, Мерад Аміна, Мкртчян Ерік, Соха Анастасія, гурт Brigth.

3 місце: Рябухіна Марія, Шоробура Христина, MK1.





Серед журі, в цьому сезоні, конкурсантів оцінювали:

Денис Буданцев – програмний директор радіостанцій NRJ, Ретро ФМ

Олена Коляденко – режисер-постановник, продюсер FREEDOM-BALLET, FREEDOM JAZZ, KADNAY

Денис Коновалов – креативний продюсер телеканалу Music Box

Jerry Heil – співачка, композитор, відеоблогер

Олександра Заріцька – солістка гурту KAZKA

Віталій Козловський – співак, заслужений артист України

Міша Романова – артист компанії BEREGA MUSIC



Ведучим заходу виступив Ростислав Тодореску.

По завершенню конкурсу, усі конкурсанти отримали безліч подарунків від Партнерів Star Holiday Fest. Наступний четвертий сезон, організатори обіцять провести вже скоро, анонси будуть на офіційній сторінці Star Holiday Fest в Insatgram.

Вам будет интересно почитать на Ivona: