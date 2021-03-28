Американская киноакадемия объявила всех номинантов на премию «Оскар»-2021. Есть смысл познакомиться с ними поближе.

Премия в этом году вручается в совершенно новом формате. Во-первых, это произойдет аж 25 апреля, на два месяца позже обычного. Во-вторых, шире стал круг номинантов, так как был отменен прокатный ценз (раньше номинируемая картина должна была быть показана в кинотеатре). В-третьих, церемония объявления шорт-листов в этом году из-за пандемии прошла удаленно.

Ну а пока мы в ожидании оглашения лучших, познакомимся в 8-ю фильмами, которые номинированы на Оскар в 2021 году.

«Отец» Флориана Зеллера

Оскар 2021: кто в лидерах ru.wikipedia.org

Картина о страдающем деменцией пожилом мужчине, в которой Энтони Хопкинс сыграл серьезно больного отца, а Оливия Колман - его дочь. Главный герой страдает деменцией. Когда первый теряет связь с реальностью, в отношениях начинается разлад.

«Иуда и черный мессия» Шаки Кинга

Оскар 2021: кто в лидерах ru.wikipedia.org

В конце 1960-х годов 17-летнего Уильяма О’Нила арестовывают в Чикаго за попытку угона машины и выдачу себя за федерального офицера. Специальный агент ФБР Рой Митчелл предлагает снять обвинения с О’Нила, если он согласится работать на бюро под прикрытием. Ему поручают проникнуть в иллинойскую ячейку партии Чёрных пантер. В ролях британский актер Дэниел Калуя и американский актер Лейкит Стэнфилд.

«Манк» Дэвида Финчера

Оскар 2021: кто в лидерах http://mizhollywood.com

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Черно-белая биографическая драма о жизни легендарного сценариста Хермана Манкевича. Главную роль в фильме сыграл Гэри Олдмен, Аманда Сейфрид предстала в образе молодой старлетки, а Лили Коллинз — стенографистки Манкевича. А автором сценария выступил покойный отец Финчера.

«Минари» Ли Айзека Чуна

Оскар 2021: кто в лидерах ru.wikipedia.org

История корейско-американской семьи, которая пытается освоиться в арканзасской глуши. Фильс читается темной лошадкой нынешного Оскара. А все потому что в нем удачно советаются изящно выстроенный сюжет, великолепный саундтрек, искусная актерская игра. Главные роли исполнили Стивен Ён, Хан Е-ри и Юн Ё-джон.

«Земля кочевников» Хлои Чжао

Оскар 2021: кто в лидерах rg.ru

Картина о путешествии современной кочевницы через всю Америку. В главной роли - Фрэнсис Макдорманд, двукратная обладательница «Оскара». Во второстепенной роли снялся Дэвид Стрэтэйрн, а реальные кочевники Линда Мэй, Суонки и Боб Уэллс сыграли самих себя. Фильм основан на документальном романе Джессики Брудер «Земля кочевников: выжить в Америке XXI века».

«Девушка, подающая надежды» Эмиральд Феннелл

Оскар 2021: кто в лидерах ru.wikipedia.org

Американский триллер, режиссерский дебют Феннел. Кэри Маллиган исполняет роль главной героини, которая хочет отомстить за свою лучшую подругу, ставшую жертвой изнасилования. В остальных ролях снялись Бо Бернем, Элисон Бри, Клэнси Браун, Дженнифер Кулидж, Лаверн Кокс и Конни Бриттон.

«Звук металла» Дариуса Мардера

Оскар 2021: кто в лидерах cinemaholics.ru

Рубен, барабанщик панк-металлической группы, начинает терять слух. Ему приходится поехать в удаленную общину глухих людей, чтобы адаптироваться к жизни без звуков, и это совершенно перевернёт его восприятие мира.

«Суд над чикагской семеркой» Аарона Соркина

Оскар 2021: кто в лидерах ru.wikipedia.org

Поражает уже даже сам актерский состав: Эдди Редмейн, Саша Барон Коэн, Яхья Абдул-Матин II, Марк Райлэнс, Джереми Стронг и Фрэнк Ланджелла. И все они собрались для экранизации реальной истории противников вьетнамской войны, обвиненных в подстрекательстве к беспорядкам.

Лидеры по количеству номинаций

В наибольшем количестве номинаций представлена картина Дэвида Финчера «Манк» - 10 категорий.

И по 6 номинаций у фильмов «Отец», «Иуда и черный мессия», «Звук металла», «Земля кочевников», «Минари» и «Суд над чикагской семеркой».

«Девушка, подающая надежды» - 5 номинаций.

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