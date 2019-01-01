Леди Гага отмечает 35-летие: самые нереальные ее образы
28 марта королева эпатажа и популярная певица празднует свой День рождения.
Мы подобрали по одному образу на каждый исполнившийся год сегодняшней именинницы.
Любуйтесь подборкой из 35-ти образов великолепной Леди Гага, эпатажной певицы, актрисы, автора песен, продюсера, дизайнера и филантропа.
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