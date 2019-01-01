Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Леди Гага отмечает 35-летие: самые нереальные ее образы

Комментариев: 0
28 марта королева эпатажа и популярная певица празднует свой День рождения.
Леди Гага отмечает 35-летие: самые нереальные ее образы
www.instagram.com/ladygaga

Мы подобрали по одному образу на каждый исполнившийся год сегодняшней именинницы.

Любуйтесь подборкой из 35-ти образов великолепной Леди Гага, эпатажной певицы, актрисы, автора песен, продюсера, дизайнера и филантропа. 

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

 

Поделись:
Теги: Леди Гага, образ, именинник дня
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivona

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь