Леди Гага отмечает 35-летие: самые нереальные ее образы

28 марта королева эпатажа и популярная певица празднует свой День рождения.

Мы подобрали по одному образу на каждый исполнившийся год сегодняшней именинницы.

Любуйтесь подборкой из 35-ти образов великолепной Леди Гага, эпатажной певицы, актрисы, автора песен, продюсера, дизайнера и филантропа.

Вам будет интересно прочитать на Ivona: