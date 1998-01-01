Мэрайя Кэри отмечает День рождения: загадка ее возраста

Самое удивительное, что широкая общественность действительно не знает наверняка, сколько лет певице.

Мэрайя Кэри родилась 27 марта в Хантингтоне, Лонг-Айленд, в штате Нью-Йорк. Но вот в каком году - 1969-м или 1970-м - не известно. Никто из журналистов воочию не видел паспорт поп-дивы, поэтому все путаются в показаниях.

Но, как бы там ни было, раз Мэрайя хочет оставаться загадкой, это ее право. Тем более, что по ее внешности никогда не скажешь, сколько ей на самом деле лет.

Мы же решили собрать ТОП-10 самых интересных биографических фактов о певице в честь ее Дня рождения.

1. Отец Мэрайи был аэронавигационным инженером с венесуэльскими и афроамериканскими корнями, а мать ирландской оперной певицей. Благодаря таким смешанным корням певица отличается своей интересной внешностью. Ее родители развелись, когда ей было три года.

2. Еще в трехлетнем возрасте Мэрайя, подражая маме, начала петь. И для девочки, конечно же, организовали обучение. “Мираж“ - такое прозвище дали ей в школе. А все потому, что Мэрайя крайне редко появлялась на занятиях. Куда больше внимания уделялось урокам пения.

3. Окончив школу, Мэрайся решила учиться на ... косметолога! И не зря! Это помогло ей впоследствии организовать собственную косметическую компанию.

Мэрайя Кэри отмечает День рождения www.instagram.com/mariahcarey/

4. Кэри является:

Одной из самых продаваемых певиц в истории музыки - её диски были проданы общим тиражом более 200 млн копий.

Самым продаваемым исполнителем десятилетия, это звание ей было присуждено в 1998 году.

Самой коммерчески успешной певицей тысячелетия. Это званий ей присудили в 2000 году на церемонии World Music Awards.

Безумно хитовой исполнительницей. Она спела 18 хитов «номер один» («Hero», «Without you», «I don’t wanna cry»).

Обладательницей пяти премий «Грэмми».

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5. Мэрайя - известный филантроп. Она устраивает бесплатные концерты, участвует в спортивной лиги полиции Нью-Йорка. Так, она открыла собственный детский лагерь в пригороде Нью-Йорка, где дети из бедных кварталов могут изучать искусство. Кэри получила премию «Идол фонда Make-A-Wish Foundation» за «экстраординардное великодушие и большую помощь в исполнении желаний больных детей».

6. Разнополые близнецы Монро и Мороккан Скотт родились у Мэрайи в апреле 2011 года.

Мэрайя Кэри отмечает День рождения www.instagram.com/mariahcarey/

7. В 1999 году за 600 тысяч долларов Мэрайя приобрела рояль Мэрилин Монро. В одном из интервью она сказала, что является поклонницей Мэрилин, и этот инструмент ей очень дорог.

8. Кэри является обладательницей самых дорогих ног в мире. В 2006 году она подписала контракт с фирмой Gillette, и стала лицом и ногами компании. Тем самым Мэрайя застраховала свои ноги на 1 миллиард долларов.

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9. Мэрайя Кэри опубликовала автобиографию под названием The Meaning of Mariah Carey, в которой певица рассказала много подробностей личной жизни, включая период детства, и упомянула своих старших брата и сестру. Брату это не понравилось, он подал на Мэрайю в суд за то, как она представила его в своей книге. В документах он указал «клевету и умышленное причинение эмоционального расстройства»

10. Однажды Кэри спросили, как она представляет рай. Мэрайя не растерялась: «В виде пары теплых ботинок».

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