«Родина року»-2021: в Киеве впервые наградили лучшие украинские семьи

В Киеве определили «Семью года», «Маму года», «Папу года» и «Ребенка года». Узнайте, кто получил премии.

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В роскошном Event Hall Regent Hill 18 марта состоялось торжественное награждение победителей почетной премии «Семья года»-2021, которая в этом году впервые прошла в Киеве и имеет все шансы стать ежегодной.

«Успешное государство начинается с счастливой семьи, потому что каждый человек, прежде всего, заботится об уюте и благополучии близких – это самое важное для всех нас. На создание премии нас вдохновили, как известные крепкие украинские семьи художников, артистов и спортсменов, так и обычные многодетные семьи, которых мы должны знать и почтить, ибо именно они создают наше будущее», - делятся мыслями организаторы премии «Родина року» Ирина Климович и Ирина Оськина.

Главная цель ивента – напомнить обществу, что каждая семья – важная и особенная, а семейные ценности на самом деле бесценны и именно это – залог возрождения и расцвета нации.

Церемония, на которой были отмечены наградами более сорока номинантов, поразила гостей изысканностью и утонченностью.

Среди представителей оргкомитета премии звездное жюри – Ольга Сумская, Олег Пинчук, Марина Кинах, Михаил и Валерия Присяжнюк, Михаил Ларин, Светлана Вольнова, Вячеслав и Ирина Дюденко и Владлен Неклюдов. Также в оргкомитет входили Александр Вознюк, Наталья Рытвина, Иван Степурин, Юлия Гершун.

Камалия и Мохаммад Захур Александр Рыбка

Семейный Оскар получили более 15-ти семей со всей Украины, среди которых замечательные семьи телеведущей 1+1 Валентины Хамайко и Андрея Онистрата, телеведущего канала «Украина» Тимура и Инны Мирошниченко, певицы Камалии и Мохаммада Захура, народного артиста Украины Павла и Марины Зибровых, актера Дмитрия Ступки и Полины Логуновой и других известных звезд, украинских семей и многодетных семей, воспитывающих не менее двенадцати деток (полный список имен номинантов, гостей и партнеров на официальном сайте проекта).

Полина Логунова и Дмитрий Ступка пресс-служба

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Дизайнер Элай Рукос может гордиться титулом «Папа Года», а «Звездной мамой» стала Екатерина Бужинская. Гран-при «Мама года» получила ресторатор Лилия Олейник. Номинанты и победители премии делились секретами успешного сочетания родительства с творческой или профессиональной деятельностью.

Екатерина Бжинская - Звездная мама года пресс-служба

Юную киевлянку Даниелу Шапочникову – певицу и будущую звезду ледовых арен наградили званием «Ребенок года».

Даниэла Шапошникова - ребенок года пресс-служба

Изюминкой проекта стала номинация «Гордость страны» - особая награда для тех, кто прославляет Украину на весь мир. В этом году с триумфом приветствовали ее победителей - голливудскую актрису украинского происхождения Миллу Йовович, главного врача-кардиохирурга Украины Бориса Тодурова, выдающегося художника Ивана Марчука, известную тележурналистку, ведущую ТСН.Тиждень Аллу Мазур и писателя Владимира Никитенка.

Иван Марчук - Гордость Украины Пресс-служба

«Мы благодарны организаторам «Родини року» за возможность быть партнером такого важного и ценностного мероприятия. Компания Opti – это мощный семейный бизнес, основанный отцом и сыном. Поэтому нам сразу откликнулась идея организаторов. Жизнь – это постоянное и прогрессирующее движение. А мы, как компания с 15-летним опытом, работающая на комфорт клиентов в Украине и Европе, прекрасно понимаем важность ценностей в движении. Быть свободным, мудрым и строить семью в любви – это именно те ценности, состоящие в прочный фундамент нашей жизни. В зале во время награждения была невероятная атмосфера, которая будет согревать каждого из нас еще долгое время. Всеукраинская премия «Семья года» вдохновляет на любовь. А Opti вдохновляет на движение вперед!», - делится впечатлениями основатель международной логистической компании Opti Петр Ковтун.

«Семья года»-2021 стала настоящим праздником искренности, любви и единства. Гостей приветствовали песнями звезды-номинанты Павел Зибров, дуэт Анна-Мария, Камалия, Екатерина Бужинская, Наталья Валевская, а также Виталий Козловский, а также Марта Рак, Sova, Соломия Цекит и Любомир Воськало, Маричка Сидорчук, София Адамив, Даниела Шапочникова, Соломия Климович.

Удивительные fashion-перфоманс от именитого бренда Dress me с участием звездных номинантов премии Камалии, Екатерины Бужинской, Елены Филоновой, Анны Гомоновой и участников Ассоциации королев Украины – был грандиозным и запоминающимся. Также были fashion-показы от Serebrova, Гойра, которые произвели на присутствующих не менее захватывающее впечатление.

Награждали победителей премии DZIDZIO, Святослав и Кристина Гринчуки, Евгений Клопотенко, Ольга Атанасова, Александр Прохоров, Виталина Ющенко, Вячеслав Соломка, Екатерина Файн, Ирина Бактиая и другие.

Развлекал гостей искрометный ведущий – шоумен Дядя Жора (Вадим Мичковский).

Основатели проекта благодарны всем замечательным семьям, которые приняли участие в событии и вдохновили украинские семьи своим славным примером.

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