Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

«МаніНаКармані»: як виграти гроші на Радіо П`ятницяPR

Комментариев: 0
На Радіо П`ятниця з`явилися «МаніНаКармані» і ці «мані» хочуть бути у вашому кармані!
«МаніНаКармані»: як виграти гроші на Радіо П'ятниця
«МаніНаКармані»: як виграти гроші на Радіо П'ятниця
пресс-служба

З 22 березня по 16 квітня тричі на день у прямому ефірі радіостанції розігрується по 500 гривень! Для участі в проекті потрібно відправити СМС на номер 7610 з першим словом “Гроші“ та чекати на дзвінок ведучого. Для перемоги необхідно підняти слухавку і назвати пісню, яка щойно пролунала в ефірі. Вгадаєте вірно – і 500 гривен ваші, не вгадаєте – то вони переходять джек-потом іншому гравцю. Тож слухайте уважно Радіо П`ятниця щодня, з ранку до вечора, та примножуйте «мані» на вашому кармані!

Подробиці шукайте на сайті radiopyatnica.com.ua або знаходьте у офіційному мобільному додатку Радіо П`ятниця, який можете безкоштовно завантажити у AppStore або Google Play.

Вам будет интересно почитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: деньги, розыгрыш, конкурс, Радио Пятница
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь