Не приговор: 5 успешных людей с синдромом Дауна

Люди с синдромом Дауна могут стать известными музыкантами, актерами и моделями.

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21 марта в мире отмечают День людей с синдромом Дауна. Дата для празднования выбрана не случайно, ведь синдром Дауна связан с 3-мя копиями 21-й хромосомы – отсюда и дата 21 марта. Долгое время синдром Дауна считался приговором, но в наше время «солнечные» люди могут реализоваться в сфере, которая им нравится. Сегодня уже есть известные люди с синдромом Дауна в моделинге, живописи и даже медицине.

Известные люди с синдромом Дауна

Художник Рэймонд Ху Рэймонд Ху raymondhu.net

Художник Рэймонд Ху живет в Калифорнии, США и создает картины по китайской методике с использованием рисовой бумаги, туши и акварели. Рисует Рэймонд животных: львов, тигров, ящериц, слонов, рыб, черепах, собак. Его работы пользуются спросом, их даже выставляют на различных аукционах.

Актриса Стефани Гинз

Стефани Гинз стала первой актрисой с синдромом Дауна в истории кинематографа. К тому же она снялась в фильме в 12 лет. А в 1996 году фильм «Дуо» с ее участием стал настоящей сенсацией и получил множество наград, в том числе премия Американской киноакадемии, Чикагского международного кинофестиваля, награда Wasserman за лучшую кинематографию, а также награды компании Warner Brothers и Мартина Скорсезе. После успеха в актерстве девушка решила связать свою жизнь с медициной и получила степень доктора медицинских наук.

Актер и общественный деятель Пабло Пинеда Пабло Пинеда wikipedia.org

Пабло Пинеда живет в Испании и работает в местном муниципалитете. Но известен он не этим. Итак, знакомьтесь – Пабло Пинеда – это первый человек в Европе, который получил университетское образование. А в 2009 году он сыграл в фильме «Я тоже», за что был удостоен номинации кинофестиваля в Сан-Себастьяне. Кстати, актерство он забросил, сейчас отдает предпочтение преподавательской деятельности.

Модель Мадлен Стюарт

О модели Мадлен Стюарт слышали, наверное, все. И это не удивительно, ведь 24-летняя австралийка – первая профессиональная модель с синдромом Дауна. Девушка дебютировала в 2015 году на подиуме, а в 2016-м стала звездой Нью-Йоркской недели моды. Кстати, путь Мадлен в моделинг был непростым: девушке пришлось скинуть 20 кг. Несмотря на то, что сейчас у Стюарт успешная карьера, она стремиться еще в одной цели: стать первым ангелом Victoria’s Secret c синдромом Дауна. И учитывая решительность девушки, мы уверены, у нее это получится!

Звезда Instagram София Санчес

София Санчес – украинка, которую усыновили Дженнифер и Гектор Санчес, когда ей едва исполнился год. На такой поступок американская пара решилась не случайно: у их сына такой же диагноз и они решили, что сестрой с синдромом Дауна будет легче и общаться.

«Мы смогли дать нашему мальчику сестру, которая понимает его, и они могут пройти свой путь вместе», – объяснила свой поступок Дженифер.

Девочка по собственной инициативе стала защитницей людей с синдром Дауна и ведет аккаунт в Instagram, где показывает, что жизнь «солнечных» людей может быть интересной и активной. София стала популярной благодаря видео, в котором она говорит, что быть больным синдромом Дауна не страшно, а все, кто его имеют – особые.

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