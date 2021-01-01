«Оскар 2021»: В каком формате пройдет церемония награждения

Организаторы «Оскара 2021» отказались от онлайн-церемонии. Узнайте, как пройдет мероприятие в условиях пандемии коронавируса.

93-я церемония вручения кинопремии «Оскар 2021» все-таки состоится в очном режиме. Организаторы мероприятия решили отказаться от онлайн-трансляции с помощью Zoom. О таком намерении создателей шоу сообщило издание Hollywood Reporter, ссылаясь на текст писем, которые получили все номинанты «Оскара» от организаторов.

Читай также: Представлены номинанты на премию «Оскар 2021»

Ответственные за проведение церемонии заверили, что она состоится в безопасном формате. Все участники пройдут экспресс ПЦР-тесты на COVID-19. Также претенденты на «Оскар» получат специальные инструкции по соблюдению безопасности.

«Будут специальные инструкции для тех, кто едет из-за пределов Лос-Анджелеса, и другие инструкции для тех из вас, кто уже живет в Лос-Анджелесе. Для тех из вас, кто не может присутствовать из-за расписания или из-за постоянного беспокойства по поводу поездки, мы хотим, чтобы вы знали, что у нас не будет возможности увеличить масштаб для шоу. Мы сделаем все возможное, чтобы обеспечить безопасный и приятный вечер для всех вас лично, а также для всех миллионов киноманов по всему миру, и мы чувствуем, что шоу в виртуальном режиме сведет на нет эти усилия», - говорится в письме.

Напомним, что изначально церемония должна была состоятся 28 февраля. Но из-за коронавируса мероприятие перенесли на 25 апреля. Награды вручат в театре «Долби» в Лос-Анджелесе.

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.