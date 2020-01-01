Внимание! Киев будет закрыт на 3 недели

Власти столицы приняли решение ввести строгие карантинные меры в ночь с пятницы на субботу 00.00, 20.03 и до 9 апреля включительно.

В 11.30 в КМДА прошел срочный он-лайн брифинг мэра столицы Украины Виталия Кличко. Срочность обоснована – в Киеве заняты 70% коек в медицинский учреждениях больными COVID 2019, а за минувшие сутки в Киеве рекорд заболевших по Украине – 1121 случай.

Власти столицы приняли решение ввести строгие карантинные меры в ночь с пятницы на субботу 00.00, 20.03 и до 9 апреля включительно в столице будут закрыты:

ТРЦ

Все кинотеатры, театры, музеи – все заведения культуры

Магазины, кроме продуктовых, аптек, товаров для животных и продажи бытовой химии

Запрещены все массовые мероприятия (рекламные, развлекательные, культурные и т.д.). включая религиозные службы, если не будет обеспечено 10 кв м площади в помещении на одного человека.

Футбольный матч (Шахтер-Рома) в столице сегодня пройдет без зрителей.

Заведения общественного питания только на вынос, и соблюдение суровых картинных норм

Салоны красоты, парикмахерские будут работать по предварительной записи

Фитнес и спортивные залы тоже по предварительной записи, но без групповых занятий

Школы после каникул (которые закончатся 28 марта) вернутся на дистанционные обучение, кроме младших классов

Детские садики пока работают

Государственные предприятия переходят на дистанционную работу

Частные предприятия, кроме производств, необходимых для обеспечения бесперебойной жизни страны так же рекомендовано перевести на дистанционную работу

Транспорт в столице будет работать в обычном режиме, с соблюдением масочного режима и заполненности на 50 %

Жителям столицы к подобным мерам не привыкать, однако 3 недели строгого локдауна киевлянам в начале весны необходимо пережить.

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