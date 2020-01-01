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Внимание! Киев будет закрыт на 3 недели

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Власти столицы приняли решение ввести строгие карантинные меры в ночь с пятницы на субботу 00.00, 20.03 и до 9 апреля включительно.
Власти столицы приняли решение ввести строгие карантинные меры
Власти столицы приняли решение ввести строгие карантинные меры
pravda.com.ua

В 11.30 в КМДА прошел срочный он-лайн брифинг мэра столицы Украины Виталия Кличко. Срочность обоснована – в Киеве заняты 70% коек в медицинский учреждениях больными COVID 2019, а за минувшие сутки в Киеве рекорд заболевших по Украине – 1121 случай.

Власти столицы приняли решение ввести строгие карантинные меры в ночь с пятницы на субботу 00.00, 20.03 и до 9 апреля включительно в столице будут закрыты: 

  • ТРЦ 
  • Все кинотеатры, театры, музеи – все заведения культуры
  • Магазины, кроме продуктовых, аптек, товаров для животных и продажи бытовой химии
  • Запрещены все массовые мероприятия (рекламные, развлекательные, культурные и т.д.). включая религиозные службы, если не будет обеспечено 10 кв м площади в помещении на одного человека. 
  • Футбольный матч (Шахтер-Рома) в столице сегодня пройдет без зрителей. 
  • Заведения общественного питания только на вынос, и соблюдение суровых картинных норм
  • Салоны красоты, парикмахерские будут работать по предварительной записи
  • Фитнес и спортивные залы тоже по предварительной записи, но без групповых занятий 
  • Школы после каникул (которые закончатся 28 марта) вернутся на дистанционные обучение, кроме младших классов
  • Детские садики пока работают
  • Государственные предприятия переходят на дистанционную работу
  • Частные предприятия, кроме производств, необходимых для обеспечения бесперебойной жизни страны так же рекомендовано перевести на дистанционную работу 
  • Транспорт в столице будет работать в обычном режиме, с соблюдением масочного режима и заполненности на 50 %

Жителям столицы к подобным мерам не привыкать, однако 3 недели строгого локдауна киевлянам в начале весны необходимо пережить. 

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Теги: карантин, карантин в киеве, локдаун, КГГА
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Источник: kyivcity.gov.ua

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