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Треки Барських і ZIVERT: що слухають українські зіркиPR

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В ефірі радіо NRJ зірки українського шоу-бізу назвуть улюблені треки Макса Барських та ZIVERT до виходу спільного треку.
Треки Барських і ZIVERT: що слухають українські зірки

Радіо NRJ підготувало сюрприз для слухачів. Уперше в ефірі об’єднається 10 сучасних виконавців, аби назвати свої улюблені треки Макса Барських та ZIVERT.

19 березня у шоу «VIP-Charter» на радіо NRJ кумири сучасності розкажуть про свої улюблені композиції, спеціально до виходу спільного треку Макса Барських та Zivert «Bestseller». NK, Позитив, DOROFEEVA, Оля Полякова, Дантес, Анна Трінчер, Міша Романова, Антон Савлєпов, Jerry Heil та DJ Nana поділяться своїми історіями та уподобаннями.

Слухайте ексклюзивний проект в ефірі радіо NRJ о 19:00.

Також, прем’єра треку Макса Барських та ZIVERT «Bestseller» звучатиме протягом усієї п’ятниці в ефірі радіо NRJ. Макс Барських презентуватиме трек у ранковому шоу «Let’s Go! Show» о 10:30.

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Теги: Макс Барских, ZIVERT, премьера песни, радио, радио NRJ
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Источник: ivonа bigmir)net

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