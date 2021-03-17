Оргкомітет премії YUNA назвав імена ведучих ювілейної церемонії

Церемонія відбудеться вже зовсім скоро.

Організатори 10-ої ювілейної церемонії Національної музичної премії YUNA назвали ім’я головного ведучого грандіозного шоу, яке відбудеться 30 та 31 березня у київському Палаці «Україна». Ним стане один із найбільш затребуваних ведучих України — шоумен Володимир Остапчук.

Для Остапчука це буде другий раз в історії, коли він стане ведучим YUNA — минулого разу це сталося 2019 року, коли відбулася восьма церемонія.

Володимир Остапчук Прес-служба

Однак, у частині програми вечора у Володимира з’явиться співведуча — Маша Виноградова, телеведуча музичного каналу М1. Для телезірки це буде дебютна участь у церемонії YUNA, але не перша співпраця з премією. Минулого року на пре-паті премії Маша була удостоєна честі оголосити переможця в одній із номінацій.

Маша Виноградова Прес-служба

Більше того, організатори церемонії готують сюрпризи, які будуть стосуватися саме конферансу на події.

«Оскільки це ювілейна YUNA, у мене є бажання надати 30 та 31 березня свою хвилину слави всім, хто був ведучим церемоній протягом усіх років існування премії. Чи з’являться на сцені всі, хто був у різні роки у такій ролі, чи лише частина з них? Нехай це залишиться інтригою нашого шоу», — розповідає Павло Шилько, співзасновник та генеральний продюсер премії.

Павло Шилько Прес-служба

Нагадаємо, за історію премії YUNA в амплуа ведучих церемонії були Потап, Ольга Горбачова, Анатолій Анатоліч, Володимир Остапчук та сам Павло Шилько. А на першій премії у 2012 році концертні номери оголошували ряд запрошених селебрітіз.

Потап Прес-служба

Ольга Горбачова Прес-служба

Оргкомітет YUNA та вся українська музична сцена вже активно готується до грандіозної та довгоочікуваної події. Так, нещодавно стали відомі імена перших хедлайнерів шоу-програми дводенної церемонії 2021 року. Ними стали: The HARDKISS, MONATIK, ТНМК, MELOVIN, Артем Пивоваров, БЕZ ОБМЕЖЕНЬ, Alina Pash, TVORCHI.

The HARDKISS Прес-служба

Урочистий захід пройде із дотриманням усіх необхідних заходів безпеки, які будуть актуальними на момент проведення події. Квитки на церемонію уже доступні на сайті квиткового оператора Concert.ua.

Партнерами YUNA 2021 виступили Наше Радіо, ISTIL, Plastics Ukraine, Райффайзен Банк Аваль. PR-підтримку здійснює Агенція PR Batteries. Традиційно гарантом чесності премії є компанія Deloitte Ukraine.

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