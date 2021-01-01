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Легендарная Тина Тернер объявила об уходе со сцены

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81-летняя Тина Тернер завершила карьеру певицы из-за проблем со здоровьем.
Легендарная Тина Тернер объявила об уходе со сцены
Легендарная Тина Тернер объявила об уходе со сцены
Getty images

Обладательница восьми премий «Грэмми», всемирно известная американская певица Тина Тернер сообщила о том, что больше не будет выступать. Как пишет The Sun, об этом 81-летняя звезда рассказала на съемках документального фильма «Тина», который выйдет на британском канале Sky 28 марта.

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По словам Тернер, она хочет провести последнюю главу своей жизни вдали от камер. Звезда намерена отказаться от любых светских мероприятий из-за проблем со здоровьем. Ранее она перенесла инсульт, рак кишечника и трансплантацию почки. Кроме того, Тина призналась, что до сих пор борется с посттравматическим стрессовым расстройством из-за домашнего насилия, которое она пережила в первом браке с музыкантом Айком Тернером.

«Это была не лучшая жизнь. Хорошее не уравновешивает плохое. У меня была жестокая жизнь, нет другого способа рассказать эту историю. Это реальность. Это правда. Это то, что у вас есть, поэтому вы должны это принять», - сказала певица.

Тина Тернер и ее второй муж Эрвин Бах
Тина Тернер и ее второй муж Эрвин Бах
Getty images

Нынешний супруг Тернер, 65-летний музыкальный продюсер Эрвин Бах рассказал о прощальной поездке в США на бродвейскую премьеру сценического шоу «История Тины Тернер».

«Она сказала: «Я еду в Америку, чтобы попрощаться со своими американскими фанатами». И я закончу это». И я думаю, что этот документальный фильм и спектакль, вот и все - это завершение», - поделился муж Тернер.

Смотрите трейлер документального фильма «Тина»:

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Теги: Тина Тернер
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Источник: ivonа bigmir)net

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