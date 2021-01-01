Легендарная Тина Тернер объявила об уходе со сцены

81-летняя Тина Тернер завершила карьеру певицы из-за проблем со здоровьем.

Обладательница восьми премий «Грэмми», всемирно известная американская певица Тина Тернер сообщила о том, что больше не будет выступать. Как пишет The Sun, об этом 81-летняя звезда рассказала на съемках документального фильма «Тина», который выйдет на британском канале Sky 28 марта.

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По словам Тернер, она хочет провести последнюю главу своей жизни вдали от камер. Звезда намерена отказаться от любых светских мероприятий из-за проблем со здоровьем. Ранее она перенесла инсульт, рак кишечника и трансплантацию почки. Кроме того, Тина призналась, что до сих пор борется с посттравматическим стрессовым расстройством из-за домашнего насилия, которое она пережила в первом браке с музыкантом Айком Тернером.

«Это была не лучшая жизнь. Хорошее не уравновешивает плохое. У меня была жестокая жизнь, нет другого способа рассказать эту историю. Это реальность. Это правда. Это то, что у вас есть, поэтому вы должны это принять», - сказала певица.

Тина Тернер и ее второй муж Эрвин Бах Getty images

Нынешний супруг Тернер, 65-летний музыкальный продюсер Эрвин Бах рассказал о прощальной поездке в США на бродвейскую премьеру сценического шоу «История Тины Тернер».

«Она сказала: «Я еду в Америку, чтобы попрощаться со своими американскими фанатами». И я закончу это». И я думаю, что этот документальный фильм и спектакль, вот и все - это завершение», - поделился муж Тернер.

Смотрите трейлер документального фильма «Тина»:

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