Названы номинанты "Золотой малины"
Антинаграда “Золотая малина“ была придумана в 1981 году американцем Джоном Уилсоном и отмечает худшие актёрские работы, сценарий, режиссуру, кинопесню и фильм года.
Наравне с чествованием лучших, “Золотая малина“ рассматривается как дополнение к премии «Оскар». И по традиции номинанты «Золотой малины» оглашаются за день до оглашения оскаровских номинантов, а лауреаты — за день до лауреатов «Оскара».
Лидерами по числу номинаций стали ленты “365 дней“ и “Удивительное путешествие доктора Дулиттла“. Также в список потенциальных обладателей антипремии попали громкие премьеры и топовые звезды киноиндустрии.
Золотая малина 2021: Худший фильм
- Удивительное путешествие доктора Дулиттла
- 365 дней.
- Абсолютное доказательство
- Мьюзик
- Остров фантазий
Золотая малина 2021: Худший режиссер
- Рон Ховард (Элегия Хиллбилли)
- Сиа (Мьюзик)
- Барбара Бяловас и Томас Андерс (365 дней)
- Стивен Гейган (Дулиттл)
- Чарльз Бэнд (Барби и Кендра)
Золотая малина 2021: Худший актер
- Роберт Дауни-мл. (Дулиттл)
- Адам Сэндлер (Хэллоуин Хьюби),
- Дэвид Спейд (Не та девушка)
- Майк Линделл (Абсолютное доказательство)
- Микеле Морроне (365 дней)
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Золотая малина 2021: Худшая актриса
- Энн Хэтэуэй (Последнее, чего он хотел и Ведьмы)
- Кэти Холмс (Кукла 2: Брамс и Секрет)
- Кейт Хадсон (Мьюзик)
- Лорен Лапкус (Не та девушка)
- Анна-Мария Сиклуцка (365 дней)
Имена номинантов антипремии в 2021 году презентовали в официальном ролике.
Напомнии, что победителей премии объявят накануне вручения Оскара 24 апреля.
“Золотая малина“ присуждается по итогам голосования более 500 анонимных членов из 12 стран, голосование происходит по почте. а призом является пластмассовая ягода малины, покрытая золотой краской из пульверизатора. Каждый приз стоит меньше 5 долларов.
Интересно, что в 2010 году американская актриса Сандра Буллок стала лауреатом премии «Оскар» как лучшая актриса года и получила премию «Золотая малина» как худшая актриса года.
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