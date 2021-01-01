Названы номинанты "Золотой малины"

Стало известно, какие фильмы, режиссеры, актрисы и актеры признаны худшими.

Антинаграда “Золотая малина“ была придумана в 1981 году американцем Джоном Уилсоном и отмечает худшие актёрские работы, сценарий, режиссуру, кинопесню и фильм года.

Наравне с чествованием лучших, “Золотая малина“ рассматривается как дополнение к премии «Оскар». И по традиции номинанты «Золотой малины» оглашаются за день до оглашения оскаровских номинантов, а лауреаты — за день до лауреатов «Оскара».

Лидерами по числу номинаций стали ленты “365 дней“ и “Удивительное путешествие доктора Дулиттла“. Также в список потенциальных обладателей антипремии попали громкие премьеры и топовые звезды киноиндустрии.

Золотая малина 2021: Худший фильм

Удивительное путешествие доктора Дулиттла

365 дней.

Абсолютное доказательство

Мьюзик

Остров фантазий

Золотая малина 2021: Худший режиссер

Рон Ховард (Элегия Хиллбилли)

Сиа (Мьюзик)

Барбара Бяловас и Томас Андерс (365 дней)

Стивен Гейган (Дулиттл)

Чарльз Бэнд (Барби и Кендра)

Золотая малина 2021: Худший актер

Роберт Дауни-мл. (Дулиттл)

Адам Сэндлер (Хэллоуин Хьюби),

Дэвид Спейд (Не та девушка)

Майк Линделл (Абсолютное доказательство)

Микеле Морроне (365 дней)

Читай также: Оскар 2021: как пройдет главное событие в мире кинематографа

Золотая малина 2021: Худшая актриса

Энн Хэтэуэй (Последнее, чего он хотел и Ведьмы)

Кэти Холмс (Кукла 2: Брамс и Секрет)

Кейт Хадсон (Мьюзик)

Лорен Лапкус (Не та девушка)

Анна-Мария Сиклуцка (365 дней)

Имена номинантов антипремии в 2021 году презентовали в официальном ролике.

Напомнии, что победителей премии объявят накануне вручения Оскара 24 апреля.

“Золотая малина“ присуждается по итогам голосования более 500 анонимных членов из 12 стран, голосование происходит по почте. а призом является пластмассовая ягода малины, покрытая золотой краской из пульверизатора. Каждый приз стоит меньше 5 долларов.

Интересно, что в 2010 году американская актриса Сандра Буллок стала лауреатом премии «Оскар» как лучшая актриса года и получила премию «Золотая малина» как худшая актриса года.

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.