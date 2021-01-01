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Названы номинанты "Золотой малины"

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Стало известно, какие фильмы, режиссеры, актрисы и актеры признаны худшими.
Названы номинанты "Золотой малины"
Названы номинанты "Золотой малины"
niekulturalny.com.pl

Антинаграда “Золотая малина“ была придумана в 1981 году американцем Джоном Уилсоном и отмечает  худшие актёрские работы, сценарий, режиссуру, кинопесню и фильм года.

Наравне с чествованием лучших, “Золотая малина“ рассматривается как дополнение к премии «Оскар». И по традиции номинанты «Золотой малины» оглашаются за день до оглашения оскаровских номинантов, а лауреаты — за день до лауреатов «Оскара».

Лидерами по числу номинаций стали ленты “365 дней“ и “Удивительное путешествие доктора Дулиттла“. Также в список потенциальных обладателей антипремии попали громкие премьеры и топовые звезды киноиндустрии.

Золотая малина 2021: Худший фильм

  • Удивительное путешествие доктора Дулиттла
  • 365 дней.
  • Абсолютное доказательство
  • Мьюзик
  • Остров фантазий

 Золотая малина 2021: Худший режиссер

  • Рон Ховард (Элегия Хиллбилли)
  • Сиа (Мьюзик)
  • Барбара Бяловас и Томас Андерс (365 дней)
  • Стивен Гейган (Дулиттл)
  • Чарльз Бэнд (Барби и Кендра)

Золотая малина 2021: Худший актер

  • Роберт Дауни-мл. (Дулиттл)
  • Адам Сэндлер (Хэллоуин Хьюби),
  • Дэвид Спейд (Не та девушка)
  • Майк Линделл (Абсолютное доказательство)
  • Микеле Морроне (365 дней)

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Золотая малина 2021: Худшая актриса

  • Энн Хэтэуэй (Последнее, чего он хотел и Ведьмы)
  • Кэти Холмс (Кукла 2: Брамс и Секрет)
  • Кейт Хадсон (Мьюзик)
  • Лорен Лапкус (Не та девушка)
  • Анна-Мария Сиклуцка (365 дней)

Имена номинантов антипремии в 2021 году презентовали в официальном ролике.

Напомнии, что победителей премии объявят накануне вручения Оскара 24 апреля.

“Золотая малина“ присуждается по итогам голосования более 500 анонимных членов из 12 стран, голосование происходит по почте. а призом является пластмассовая ягода малины, покрытая золотой краской из пульверизатора. Каждый приз стоит меньше 5 долларов.

Интересно, что в 2010 году американская актриса Сандра Буллок стала лауреатом премии «Оскар» как лучшая актриса года и получила премию «Золотая малина» как худшая актриса года.

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Теги: Оскар, Золотая Малина, актер, актриса, кино, премии, кинопремии
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