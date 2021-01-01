«Какой в этом смысл?»: Селена Гомес задумалась о завершении карьеры

В интервью для Vogue Селена Гомес заявила, что ее новый альбом может стать последним.

Популярная американская исполнительница и актриса Селена Гомес дала откровенное интервью для журнала Vogue, в котором объявила о возможном завершении музыкальной карьеры.

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28-летняя звезда призналась, что некоторые слушатели не воспринимают ее творчество всерьез. И это наталкивает ее на мысли об уходе со сцены. Селена сказала, что считает «Lose You to Love Me» ее лучшей песней. Кроме того, Гомес анонсировала выход нового альбома и отметила, что он может стать последним. Также она добавила, что хочет больше времени тратить на продюсирование.

«Трудно продолжать заниматься музыкой, когда люди не всегда воспринимают тебя всерьез. У меня были моменты, когда я думала:« Какой в этом смысл? Почему я продолжаю это делать?».«Lose You to Love Me», по моему мнению, была лучшей песней, которую я когда-либо выпускала, но для некоторых этого все равно было недостаточно. Есть много людей, которым нравится моя музыка, и за это я очень благодарна, именно поэтому я продолжаю, но я думаю, что в следующий раз, когда я сделаю альбом, все будет по-другому. Я хочу сделать еще одну попытку, прежде чем, возможно, я уйду с музыки», - поделилась Гомес.

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