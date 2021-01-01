Оскар 2021: как пройдет главное событие в мире кинематографа

В 2021 году сроки проведения кинопремии Оскар изменились. Ivona расскажет, когда ждать объявления номинантов и смотреть церемонию Оскар-2021.

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Пандемия коронавируса внесла ряд коррективов в жизни многих и, конечно же, отразилась на культурной сфере. Так, из-за эпидемии многие картины перенесли даты выхода, а некоторые до сих пор находятся в производстве. Сложная эпидемическая ситуация в мире повлияла и на масштабные культурные мероприятия, многие церемонии перешли в онлайн-формат, другие же перенесли дату проведения. Мы решили разобраться, как пройдет церемония кинопремии Оскар 2021, кто будет номинирован и когда мы узнаем лучших в мире кинематографа.

Церемония Оскар 2021: формат проведения в этом году

Ожидается, что сама церемония пройдет в калифорнийском Dolby Theater. Хотя есть вероятность, что организаторы Оскара 2021 последуют примеру “Эмми“ и переведут церемонию в виртуальный формат. В любом случае шоу должно получится запоминающимся, ведь за продюсирование церемонии возьмется Стивен Содерберг.

Какие изменения внесли в правила Оскара в 2021 году:

Организаторы решили объединить две номинации по звукомонтажу.

В категории «Лучшая музыка к фильму» будут представлены ленты, в которых звучат не менее 60% оригинальных песен.

На награду могут претендовать новинки кино, релиз которых прошел на стриминговых платформах. Но эти картины должны иметь запланированный театральный показ в определенных кинотеатрах Нью-Йорка, Чикаго, Майами, Атланты и Лос-Анджелеса.

Ну а с 2024-го для кинопроизводителей будут действовать новые правила Оскара, которые поощрят Голливуд к сотрудничеству с ЛГБТ-сообществом, расовыми или этническими группами и людьми с инвалидностью.

Оскар 2021: главные даты и номинанты Приянка Чопра и Ник Джонас объявят номинантов Оскара depositphotos.com

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Шорт-лист Оскара объявили 9 февраля, а вот номинантов премии объявят уже в следующий понедельник. Это сделает звездная пара актриса Приянка Чопра и ее муж певец Ник Джонас.

Оскар 2021: ключевые даты

15 марта – обнародование списков номинантов премии,

15 апреля – традиционный обед номинантов,

20 апреля – завершение голосования в Киноакадемии и определение победителей,

25 апреля – церемония вручения Оскара-2021,

30 апреля – открытие музея.

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