Звезда киносаги "Сумерки" Келлан Латс сообщил о рождении первенца

Жена исполнителя роли Эмметта Каллена в “Сумерках“, актера Келлана Латса родила ему первенца через год после выкидыша.

В конце ноября 2019 года американский актер, исполнитель роли Эмметта Каллена в “Сумерках“, Келлан Латс и его супруга, ведущая и модель Британи Гонзалес объявили, что вскоре станут родителями. Однако, на шестом месяце у Британи случился выкидыш.

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А в начале сентября прошлого года влюбленные сообщили фанам, что вновь готовятся к рождению первенца. На этот раз беременность закончилась появлением на свет малышки, которая получила имя Эштин Лилли.

О радостном событии 35-летний новоиспеченный отец рассказал в Инстаграм только спустя несколько дней. Келлан написал, что девочка родилась 22 февраля и показал первые фото малышки, сделанные на полароид.

“В тот день, когда она появилась на свет, шел снег, дождь и был мороз, но в ту ночь она родилась, и мы проснулись от солнца, ясного неба и таяния зимы. Это было так символично, учитывая, что это время в прошлом году было буквально зимой для наших душ, а год спустя мы встретили его самым ярким солнечным светом. Она открыла для нас новый сезон, и мы безумно любим ее. Бог искупает. Он восстанавливает. Он никогда не оставляет нас с разбитым сердцем, мы просто должны отдать Ему осколки, а во что Он их превращает? Вау“, - подписал снимки Латс.

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