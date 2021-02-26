Ани Лорак поделилась личной историей в клипе на трек "Наполовину".

"История очень близка мне": Ани Лорак выпустила клип о любовном треугольнике Скриншот из видео

Известная украинская певица, участница “Евровидения 2008“ Ани Лорак, которая сейчас живет в России, представила новый трек “Наполовину“ и клип на него. Премьера состоялась в пятницу, 26 февраля, на официальном YouTube-канале Лорак.

Читай также: В полупрозрачном платье в пустыне: Тина Кароль снялась для известного глянца

42-летняя исполнительница показала личную историю об измене и любовном треугольнике. В ролике она появилась в светлом платье с оголенными плечами и глубоким декольте и в парике с короткими волосами. Режиссером видеоработы “Наполовину“ стала Катя Царик.

“История очень близка мне. Строки “Стань счастливей, слышишь, но не любой ценой, если третий лишний“ глубоко открывают смысл всей песни. Это о сильной, волевой личности, которая прошла через ошибки и разочарования, но тем не менее, сохранила в себе свет. У нее остались силы, чтобы выйти и легко рассказать эту историю публике“, - говорится в описании к свежему клипу Ани Лорак.

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.