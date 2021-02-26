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"История очень близка мне": Ани Лорак выпустила клип о любовном треугольнике

Комментариев: 1
Ани Лорак поделилась личной историей в клипе на трек "Наполовину".
"История очень близка мне": Ани Лорак выпустила клип о любовном треугольнике
"История очень близка мне": Ани Лорак выпустила клип о любовном треугольнике
Скриншот из видео

Известная украинская певица, участница “Евровидения 2008“ Ани Лорак, которая сейчас живет в России, представила новый трек “Наполовину“ и клип на него. Премьера состоялась в пятницу, 26 февраля, на официальном YouTube-канале Лорак.

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42-летняя исполнительница показала личную историю об измене и любовном треугольнике. В ролике она появилась в светлом платье с оголенными плечами и глубоким декольте и в парике с короткими волосами. Режиссером видеоработы “Наполовину“ стала Катя Царик.

“История очень близка мне. Строки “Стань счастливей, слышишь, но не любой ценой, если третий лишний“ глубоко открывают смысл всей песни. Это о сильной, волевой личности, которая прошла через ошибки и разочарования, но тем не менее, сохранила в себе свет. У нее остались силы, чтобы выйти и легко рассказать эту историю публике“, - говорится в описании к свежему клипу Ани Лорак.

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Теги: Ани Лорак
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Источник: Ivona

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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  26.02.2021, 14:01
Оценка:  0
гость
Понятно, в групповухе участвовала, ей это близко!
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