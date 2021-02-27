"МастерШеф.Профессионалы 3": Участники заговорят на языке кулинарии

Капитанам и су-шефам предстоит записать аудиорецепты только благодаря звукам готовки продуктов.

Судьи “МастерШеф.Профессионалы 3“ на СТБ - Эктор Хименес-Браво, Владимир Ярославский и Ольга Мартыновская - всегда настаивают, что истинный профи может без слов понимать своих коллег. Но что если придется говорить на языке кулинарии и передать рецепт звуками?

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Завтра в новом выпуске “МастерШеф.Профессионалы 3“ участникам придется показать, как они обладают обязательной суперсилой для каждого шефа - языком кулинарии.

“Шефы и су-шефы, сегодня вы будете создавать аудио рецепты классических блюд для своих коллег по команде с помощью девайсов, которые пишут звук. Их задание - прослушать записи, угадать блюдо, которое вы готовили и повторить его. За час вы должны “нашуметь“ то количество блюд, которое успеете“, - объяснят судьи.

Капитанам и су-шефам предстоит записать аудиорецепты только благодаря звукам нарезки продуктов, кипящей воды, взбивания желтков и тому подобное. Узнают ли в рассыпанной крупе ризотто, и что будет зашифровано в шипящей сковороде? Кто сможет воспроизвести услышанные рецепты, а кому конкурс принесет черный фартук - узнаем завтра в 19:00 на СТБ!

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